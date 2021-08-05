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Такой день. "Минирование" торговых центров в Барнауле и ЧП на газопроводе

, ИА "Амител"
Главное за 5 августа
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле "заминировали" два торговых центра – это расположенные по соседству "Пионер" и "Юбилейный". Посетителей пришлось экстренно эвакуировать. Подозреваемого в ложном сообщении задержали, полицейские выясняют его мотивы.

Прокуратура начала проверку по факту возможной передозировки при введении медицинского препарата восьмимесячному ребёнку в частной барнаульской клинике "Детское здоровье". По словам мамы, после укола мальчику стало очень плохо.

Барнаульскую пятиэтажку на ул. Молодёжной, 37, где случился взрыв газа, не будут переводить на электроплиты, поскольку питающий кабель в доме на это попросту не рассчитан. В УК также рассказали, что менять в этом случае придётся ещё и проводку.

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании местной жительницы на улице Сухэ-Батора в Барнауле. Им оказался неоднократно судимый 33-летний барнаулец. Ему предъявили обвинение.

Жителей Бийска, которые две недели жаловались на зловоние и связывали это с пожаром на "Алтайском бройлере", успокоил Роспотребнадзор: угрозы здоровью нет. Как оказалось, вонь от сгнившего куриного мяса вписалась в рамки СанПиН.

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков, который снялся с Олимпиады в Токио из-за травмы, рассказал, что хирургическое вмешательство ему не требуется. По словам спортсмена, на восстановление уйдёт примерно два месяца.

Повреждение на газопроводе произошло на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев в Барнауле в результате земляных работ. Из-за этого более 1000 домов отключили от газа, также временно была ограничено движение на дорогах. Уже к вечеру коммунальщики устранили повреждение и голубое топливо начали подавать в дома.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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