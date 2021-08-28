Володин рассказал о том, какие законы вступают в силу с 1 сентября

Несколько важных законов вступят в силу в России в сентябре. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Первое изменение – больничные на детей до семи лет включительно. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа.

Второе – закон о "гаражной амнистии".

"Большое количество гаражей построено давно, некоторые – ещё в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили", – отметил Володин.

Изменения также коснутся сферы азартных игр, уплаты штрафов, несетевых аптек и ряда других сфер.