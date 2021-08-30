Коллекторов оштрафовали на 55 тысяч за частые звонки жительнице Барнаула

В Барнауле коллекторская компания "М.Б.А. Финансы" выплатит 55 тысяч рублей штрафа за частые звонки и психологическое давление на горожанку. Сотрудники организации обманывали жительницу краевой столицы – заявляли о передаче её просроченной задолженности в суд и разъясняли последствия неисполнения платёжных обязательств.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю, женщина обратилась в ведомство и рассказала, что начала получать множество звонков и SMS-сообщений от коллекторов по вопросу возврата долга.

Приставы установили, что организация нарушила права женщины и не сформулировала свои сообщения в соответствии с законом. За данное нарушение коллекторскую компанию оштрафовали на 55 тысяч рублей.