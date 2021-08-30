Коллекторов оштрафовали на 55 тысяч за частые звонки жительнице Барнаула

В Барнауле коллекторская компания "М.Б.А. Финансы" выплатит 55 тысяч рублей штрафа за частые звонки и психологическое давление на горожанку. Сотрудники организации обманывали жительницу краевой столицы – заявляли о передаче её просроченной задолженности в суд и разъясняли последствия неисполнения платёжных обязательств.
Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю, женщина обратилась в ведомство и рассказала, что начала получать множество звонков и SMS-сообщений от коллекторов по вопросу возврата долга.
Приставы установили, что организация нарушила права женщины и не сформулировала свои сообщения в соответствии с законом. За данное нарушение коллекторскую компанию оштрафовали на 55 тысяч рублей.
Комментарии
Бабёшка чё с того получит ?
30.08.2021 16:10
- гость -
Бабёшка чё с того получит ?
--
Да ничего, кроме того, что меньше звонить будут! А вообще, можно просто написать обращение в коллекторскую компанию с заявлением об отказе взаимодействия способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". И отправить обращение заказным письмом с уведомлением!
Было бы прикольно, если бы деньги от штрафа получила эта тётка и погасила ими долг.
Долги отдавать нужно и не будет таких проблем!!!
Что то когда МФО по краденным перс данным займ типа продали коллекторам, а те могли запросто суд приказ получить и взыскать деньги, никто не шевелился!!! Полиция спустила отписаться участковому, приставы потребовали распечатку звонков за три года....... Пока сам в суд не подал ( испугались расходов на адвоката) аж переименовалось и МФО и коллекторы, вот только исполняшку придется исполнить!!!
А если коллекторы не заплатят, кто м ними будет решать.
На батл приставов с коллекторами, я бы глянул
А бывает еще интереснее, какая-то тетка набрала кредитов и сделала на своем телефоне переадресацию и теперь все звонки коллекторов идут на мой телефон. Они набирают ее номер, а попадают ко мне. И никто ничего сделать не может, коллекторы звонят с разных телефонов, их не заблокируешь, мобильный оператор сочувствует, но помочь ничем не может, а я вынужден по 15 раз на дню объяснять, что я - не Марина, кредитов не брал и живу в другом городе. Отключить симку не могу - слишком многое на этот номер телефона завязано. А это дамочка , наверное, тоже любительница сваливать с больной головы на здоровую, вместо того чтобы долг отдать - жалобу настрочила, пусть разбираются, а она белая и пушистая..