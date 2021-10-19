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К агрессивным – с дружинниками. Переписчики отправились переписывать жителей Барнаула

, ИА "Амител"
Люди бывают разные, а потому дружинники будут защищать

Переписной участок № 30 в посёлке Южный города Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всероссийская перепись населения стартовала в России ещё в пятницу, 15 октября. А с понедельника, 18 октября, переписчики начали ходить по домам и квартирам жителей. В Алтайском крае волонтёров-переписчиков 4131 человек, из них 1300 работают в Барнауле. "Персонал мы набирали в течение года, в процессе, конечно, было отсеивание. На сегодняшний день весь персонал набран более чем с 15%-ным резервом. Все переписчики прошли обучение и получили инструкции", – рассказывает Ситникова Ольга Валерьевна, руководитель Алтайкрайстата. 

Как отличить переписчика от мошенника?

Экипировка. У настоящего переписчика особая форма: шарф, синий жилет со светоотражающими элементами, удостоверение (показывать его переписчик должен вместе со своим паспортом). При себе у него также синяя фирменная сумка с логотипом Росстата.

Опрос переписчик проводит с помощью электронного планшета. При этом у него есть при себе и несколько бумажных экземпляров опроса для форс-мажорных случаев.

Но если вы всё равно сомневаетесь, что перед вами переписчик, – звоните участковому или на горячую линию: 8-800-707-20-20.

А если переписчик придёт, когда никого нет дома?

Если дома никого не оказалось, переписчик оставляет листовку со всей информацией и адресом стационарного переписного участка. Человек может прийти лично, чтобы сообщить свои данные, либо перезвонить по указанному номеру и назвать удобное ему время для визита переписчика. 

Наталья Николаева, контролёр переписного участка в посёлке Южный, рассказывает, что их сотрудники будут проводить обходы в послеобеденное и вечернее время, а также в выходные дни, чтобы застать жителей дома. Но люди бывают разные, а потому в некоторых случаях переписчиков будут сопровождать дружинники или полицейские. "Нам уже передали список помещений с социально опасными людьми, туда переписчик уже пойдёт или с дружинниками, или участковым", – отметила Наталья Борисовна. 

А если я не хочу, чтобы ко мне домой приходили посторонние? 

Если вы не хотите общаться с переписчиком, пройдите перепись самостоятельно на портале "Госуслуги". Сделать это можно до 8 ноября. Заполнить анкету разрешено и за себя, и за родственников, проживающих в вашем доме (за соседей – нельзя). Всё это займёт не больше 20 минут. Вопросы в онлайн-переписи будут такими же, как и в бумажной версии, но на "Госуслугах" предусмотрены всплывающие подсказки, помогающие быстрее разобраться, что к чему. После завершения опроса участники получат цифровой код, который нужно будет передать переписчику. Да, переписчик всё-таки к вам придет. Но вам совсем не обязательно запускать его, достаточно просто продиктовать код.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

19.10.2021 06:32
- гость -

А кто такие дружинники? Что это за ОПГ?

19.10.2021 06:41
- гость -

Что за бред? Это право, а не обязанность.

19.10.2021 06:43
- гость -

всё на госуслугах есть. чисто логически, когда идет рост заболеваемости, проводить подобные акции - верх глупости

19.10.2021 06:44
- гость -

Даже тут на фото переписчики без масок. В реальности ещё хуже будет. Только ковид разносить будут, да бюджет пилить.

19.10.2021 07:46
- гость -

Ко мне пусть не приходят, не пущу!

19.10.2021 08:02
- гость -

Аналогично. Переписчики-волонтёры? Дружинники с полицейскими функциями?
Что за бред? Идите лесом дальше.

19.10.2021 08:04
- гость -

Ко мне пусть не приходят, не пущу!

Так вон пишут с полицией придут! Дожили! Посодють ишшо!

19.10.2021 08:09
гость

когда пандемия закончится, тогда и ходите и вообще, в других странах такая хрень есть, пора уже заканчивать с ней, 21 век, да и открывать никто не будет, слишком много мошенников , росгвардию прихватите, чтобы дверь выбили и вниз лицом на пол положили для опроса

19.10.2021 08:38
- гость -

Если 20 минут только в интернете заполнять, значит лично этот опрос минут на 40 растянется. Ну нафиг!

19.10.2021 09:07
гость

На агитационном плакате Россия в цветах ЛГБТ?

19.10.2021 09:21
АБОРИГЕН

После того что власти устроили на так называемых выборах, всё это не имеет никакого смысла.

19.10.2021 10:46
- гость -

19.10.2021 09:07
гость

Не ЛГБТ, а видимая часть солнечного спектра, она же радуга. Давайте все же не будем её ассоциировать с ЛГБТ, что бы они там ни говорили.

19.10.2021 11:43
гость

перепись нужна прежде всего системе, государству, чтобы и дальше зажимать пенсионеров, только за повышение пенсионного возраста не буду переписываться, зажали людей уже клещами

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