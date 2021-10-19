К агрессивным – с дружинниками. Переписчики отправились переписывать жителей Барнаула

Переписной участок № 30 в посёлке Южный города Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всероссийская перепись населения стартовала в России ещё в пятницу, 15 октября. А с понедельника, 18 октября, переписчики начали ходить по домам и квартирам жителей. В Алтайском крае волонтёров-переписчиков 4131 человек, из них 1300 работают в Барнауле. "Персонал мы набирали в течение года, в процессе, конечно, было отсеивание. На сегодняшний день весь персонал набран более чем с 15%-ным резервом. Все переписчики прошли обучение и получили инструкции", – рассказывает Ситникова Ольга Валерьевна, руководитель Алтайкрайстата.

Как отличить переписчика от мошенника?

Экипировка. У настоящего переписчика особая форма: шарф, синий жилет со светоотражающими элементами, удостоверение (показывать его переписчик должен вместе со своим паспортом). При себе у него также синяя фирменная сумка с логотипом Росстата.

Опрос переписчик проводит с помощью электронного планшета. При этом у него есть при себе и несколько бумажных экземпляров опроса для форс-мажорных случаев.

Но если вы всё равно сомневаетесь, что перед вами переписчик, – звоните участковому или на горячую линию: 8-800-707-20-20.

А если переписчик придёт, когда никого нет дома?

Если дома никого не оказалось, переписчик оставляет листовку со всей информацией и адресом стационарного переписного участка. Человек может прийти лично, чтобы сообщить свои данные, либо перезвонить по указанному номеру и назвать удобное ему время для визита переписчика.

Наталья Николаева, контролёр переписного участка в посёлке Южный, рассказывает, что их сотрудники будут проводить обходы в послеобеденное и вечернее время, а также в выходные дни, чтобы застать жителей дома. Но люди бывают разные, а потому в некоторых случаях переписчиков будут сопровождать дружинники или полицейские. "Нам уже передали список помещений с социально опасными людьми, туда переписчик уже пойдёт или с дружинниками, или участковым", – отметила Наталья Борисовна.

А если я не хочу, чтобы ко мне домой приходили посторонние?

Если вы не хотите общаться с переписчиком, пройдите перепись самостоятельно на портале "Госуслуги". Сделать это можно до 8 ноября. Заполнить анкету разрешено и за себя, и за родственников, проживающих в вашем доме (за соседей – нельзя). Всё это займёт не больше 20 минут. Вопросы в онлайн-переписи будут такими же, как и в бумажной версии, но на "Госуслугах" предусмотрены всплывающие подсказки, помогающие быстрее разобраться, что к чему. После завершения опроса участники получат цифровой код, который нужно будет передать переписчику. Да, переписчик всё-таки к вам придет. Но вам совсем не обязательно запускать его, достаточно просто продиктовать код.