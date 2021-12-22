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Где смотреть большую пресс-конференцию Путина 23 декабря и что от неё ждать

, ИА "Амител"
Эксперты, да и большинство россиян, ждут, что президент снова порадует выплатами в канун Нового года
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

По многолетней традиции перед Новым годом президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, на которую съезжаются журналисты со всех регионов России и зарубежья. В этот раз, несмотря на ограничения из-за ковида, мероприятие всё-таки пройдёт в очной форме. Правда, журналистов будет в два раза меньше, чем обычно, и выберет их сам Кремль, без какой-либо аккредитации. Amic.ru рассказывает, когда состоится пресс-конференция Владимира Путина в 2021 году и где её можно посмотреть.

1
Когда в 2021 году пройдёт пресс-конференция Путина?
Итоговая, или большая пресс-конференция Владимира Путина традиционно проходит по четвергам во второй половине декабря. На этот раз выбор пал на 23-е число. Мероприятие начнётся в 12:00 по московскому времени. В Алтайском крае это будет 16 часов. Напомним, пресс-конференция будет уже 17-й по счёту, начиная с 2001 года. Мероприятие не проводили только в период с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал должность премьер-министра.
2
Где президент будет проводить пресс-конференцию?
Мероприятие пройдёт в Манеже. Это будет очная пресс-конференция в отличие от прошлого года. Тогда вопросы главе государства журналисты задавали по видео-конференц-связи, а президент находился в своей резиденции в Ново-Огарёве. Региональные СМИ были сосредоточены по столицам федеральных округов. Именно оттуда они расспрашивали президента.
3
А почему на этот раз пустят так мало журналистов? Как их отбирали?

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, количество мест будет ограничено из-за коронавируса. "Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора. Поэтому количество журналистов будет ограничено, а пространство – увеличено… Обычно у нас бывает свыше 1000-1100, но сейчас, к сожалению, будет 500. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ, и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ", – прокомментировал Песков.

Чтобы попасть на пресс-конференцию, журналистам надо будет трижды получить отрицательные результаты ПЦР-теста.

4
А где можно будет посмотреть пресс-конференцию?
Традиционно трансляцию будут вести все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".
5
Чем большая пресс-конференция президента отличается от других?
Здесь нет никакого временного регламента. Президент сам решает, когда закончить беседу с журналистами. Встречи длятся несколько часов. Предыдущая большая пресс-конференция президента состоялась 17 декабря 2020 года, она продолжалась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов. А самой долгой была пресс-конференция в 2008 году – 4 часа 40 минут.
6
Что ждут от нынешней пресс-конференции эксперты?
Большинство политологов убеждены: президент может продолжить прошлогоднюю традицию по раздаче "вертолётных" денег. Такого мнения придерживается, например, Илья Гращенков. Напомним, в прошлом году всем семьям, где есть дети до 7 лет, президент распорядился выплатить по 5 тысяч рублей до Нового года. Причём деньги шли на каждого ребёнка в семье подходящего возраста.
7
Удавалось ли задать вопрос президенту журналистам из Алтайского края?

Да, но всего четыре раза за 16 лет. Последней это смогла сделать в прошлом году главред "Змеиногорского вестника" Людмила Кейбол. Она поинтересовалась, сделал ли президент себе прививку от коронавируса. В 2016 году вопрос главе государства задала журналист "Алтайской правды" Кристина Ливер. Она спросила Владимира Путина о проблеме закредитованности регионов. В 2012 году с вопросом к президенту обратилась редактор Службы Новостей FM-Продакшн Ася Хлыновская, которая поинтересовалась у главы государства, когда в стране будет доступная ипотека. В 2004 году на тот момент директор информационного агентства "Амител" Светлана Шаповалова спросила у президента, как он оценивает команду недавно выбранного губернатора Михаила Евдокимова, с которым он перед этим встречался.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

22.12.2021 08:32
гость

- Лапша, лапша! Кому лапша?!

22.12.2021 08:37
- гость -

22.12.2021 08:32
гость
- Лапша, лапша! Кому лапша?!

Вот вы бы поуправляли государством, вот бы при вас мы запановали. Для начала попробуйте такой объём информации в голове удержать

22.12.2021 08:53
гость

Старые песни о главном.

22.12.2021 09:13
oga

22.12.2021 08:37
- гость -
22.12.2021 08:32
гость
- Лапша, лапша! Кому лапша?!

Вот вы бы поуправляли государством, вот бы при вас мы запановали. Для начала попробуйте такой объём информации в голове удержать


Какой информации то?

22.12.2021 09:26
- гость -

С трепетом жду этого волнующего момента. Пару раз уже падал с табуретки от нетерпения...

22.12.2021 09:36
- гость -


22.12.2021 08:37
- гость -
Обман, грабеж и поборы с граждан. Продажа полезных ископаемых за границу. Полный развал экономики.
Все это называете управление государством?

22.12.2021 09:45
- гость -

Калибр гиперзвук враги денег нет но вы держитесь. Патриотизм. Всем тяжело.

22.12.2021 09:48
дэд марос

для Ога
Информации, находящейся в распоряжении Путина, достаточно для пары сотен тысяч таких как вы.

09:26
Будьте аккуратны и настойчивы - цельтесь темечком в пол.

09:36
Прошу вас назвать время, когда по вашему мнению было наилучшее управление государством и в какой стране это происходило?

22.12.2021 09:58
- гость -

В гостях у сказки

22.12.2021 10:18
Пацифист

У них там копы негров направо-налево мочат, коронавирус бушует, инфляция больше нашей в два раза, духовных скреп нет нисколько, допинг забористей нашего в разы, двойные стандарты и вообще геи детей усыновляют, а вот у нас - у нас суперсовременные ракеты, самолеты и танки, кольцо врагов вокруг границ сжалось, но мы безусловно всех победим только потерпеть придется немного, экономика немного буксует, но это все из-за подлых санкций (которые к слову все же смешны и вредят только им самим), вакцина самая крутая в мире, и вообще вот вам на новый год по 10000 добрый царь из своего практически кармана дал, пейте, гуляйте, веселитесь, ведь войны же нет, а это главное.

22.12.2021 10:24
- гость -

Продолжаем перекличку ботов

22.12.2021 10:27
- гость -

22.12.2021 10:24
- гость - первый пошел

22.12.2021 10:51
- гость -

Амител, в прошлом году Кейбол из "Змеиногорского вестника" задавала вопрос Путину про вакцинацию от коронавируса.

22.12.2021 11:49
Fkt

Если ты не чиновник, то слушать очередное вранье нет смысла.

22.12.2021 12:41
- гость -

Ждем очередных обещаний, анекдотов, клятых слов в адрес большевиков и революции, кхе-кхе, конечно же, озабоченности по нате, возможно очередные подачки для "босоты" с детьми и тремя машинами на семью.

22.12.2021 13:08
- гость -

Чего можно ждать?! Выплаты семьям с детьми, естественно!

22.12.2021 14:07
- гость -

Из одного кармана вытаскивает, в другой кладет. Накопительная пенсия заморожена с 14 года. 5 лет пенсии забрал у людей. Ну чё не раздать то по 10000..

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