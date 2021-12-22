А почему на этот раз пустят так мало журналистов? Как их отбирали?

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, количество мест будет ограничено из-за коронавируса. "Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора. Поэтому количество журналистов будет ограничено, а пространство – увеличено… Обычно у нас бывает свыше 1000-1100, но сейчас, к сожалению, будет 500. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ, и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ", – прокомментировал Песков.

Чтобы попасть на пресс-конференцию, журналистам надо будет трижды получить отрицательные результаты ПЦР-теста.