81-летие Победы на улицах Барнаула. Трансляция в Max-канале amic.ru

Следите за событиями праздничного дня вместе с нами

09 мая 2026, 07:30, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.

Напомним, 81-летие Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле отметят шествием "Бессмертного полка", салютами, концертами, выставками и другими мероприятиями.

В этом году в Барнауле будет уделено особое внимание мерам безопасности, и перечень предметов, которые нельзя проносить с собой на мероприятия, достаточно обширный. Полный список — в материале amic.ru.

Кроме того, возможно замедление мобильного интернета 9 мая. Это необходимо для радиочастотного контроля в местах массового скопления людей. Жителям Алтайского края рассказали, что делать в таком случае.

Следите за нашей трансляцией, в которой будет много фото и видео. С Днем Победы!