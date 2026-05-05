Кроме традиционного шествия будут и другие уже знакомые форматы

05 мая 2026, 13:44, ИА Амител

"Бессмертный полк" / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула смогут принять участие в нескольких форматах акции "Бессмертный полк". Помимо традиционного шествия, будут акции с соцсетях, на транспорте, на "Стенах Памяти" и так далее.

Напомним, 9 мая в Барнауле состоится шествие "Бессмертного полка". Начало движения колонны запланировано на 10:40 - сразу после прохождения войск Барнаульского гарнизона.

Формирование колонн участников шествия будет организовано на нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Брестской, и на улице Молодежной от проспекта Социалистического до проспекта Ленина. Маршрут движения будет организован по нечетной стороне проспекта Ленина, вдоль трибун на площади Советов, до улицы Димитрова.

Создать портреты героя можно, воспользовавшись на сайте "Бессмертный полк России" специальным онлайн-конструктором по ссылке.



Для крепления портрета рекомендуется использовать облегченные конструкции длиной не более 1 метра, например, отрезок пластиковой трубы. Не рекомендуется использовать деревянные или металлические элементы. При оформлении портретов следует избегать стеклянных, а также тяжелых громоздких конструкций. Оптимальный формат штендера – А3 (не рекомендуется использовать формат менее, чем А4).

"Бессмертный полк на транспорте"

Фотографии своих ветеранов с эмблемой Бессмертного полка России можно с 1 по 11 мая разместить на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах.

Размещать фото лучше на заднем правом боковом стекле машины с внутренней стороны, чтобы это не мешало водителю.

"Бессмертный полк на одежде"

В рамках этого формата участники с 1 по 11 мая могут нанести на одежду портреты с именами героев. Фото в оформленной таким образом одежде можно разместить в социальных сетях на личных страницах и страницах организаций.

Принять участие в акции могут все желающие, трудовые коллективы, спортивные команды, активисты общественных организаций, добровольцы.

"Стена Памяти"

Разместить стену памяти предлагается организациям, предприятиям, учебным заведениям и другим учреждениям.

Любой желающий заранее распечатавший портрет родного героя, сможет почтить его память, прикрепив портрет рядом с другими ветеранами на установленной конструкции "Стена Памяти".

"Бессмертный полк в социальных сетях"

Участникам предлагается заменить аватарку на страницах в социальных сетях на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или рассказать историю об участнике на личной странице (страницах организаций).

Также, 9 мая состоится онлайн-шествие "Бессмертного полка" на официальном сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" — 2026.polkrf.ru. Чтобы портрет вашего ветерана появился в онлайн-шествии, необходимо до 6 мая зарегистрироваться на сайте, внести основную информацию о герое и загрузить фотографию ветерана.

"СВОи родные"

Данный формат предполагает запись и размещение в социальных сетях видеороликов, в которых ветераны и участники специальной военной операции (с портретом своего героя) рассказывают о героях своей семьи, и о себе, как о продолжателе дела своих дедов и прадедов.

"Бессмертный полк на передовой"

Участникам специальной военной операции предлагается разместить портреты родственников – участников Великой Отечественной войны в местах дислокации и на военной технике, записывать видео-рассказы о них и видеопоздравления с Днем Победы с передовой (ролики публиковать в социальных сетях с хештегами #СВОиРодные и #БессмертныйПолк).