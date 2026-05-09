Работать будут 11 автобусных маршрутов, три — трамвайных, один — троллейбусный

09 мая 2026, 13:53, ИА Амител

Праздничный салют / Фото: amic.ru

В Барнауле 9 мая до 23:00 будут работать 58 единиц общественного транспорта по 15 маршрутам, сообщает мэрия, чтобы жители города смогли разъехаться по домам после праздничного салюта. Напомним, фейерверк состоится в 22:00 на набережной реки Оби.

«После этого с 22:10 до 23:00 будет организована работа 58 единиц общественного транспорта по 15 маршрутам, чтобы горожане могли уехать на общественном транспорте», — рассказали в администрации города.

Отправка будет организована со следующих точек:

по проспекту Ленина по четной стороне в районе ТД "Пассаж" будет осуществляться посадка пассажиров в троллейбусы № 7 , которые проследуют по маршруту;

, которые проследуют по маршруту; по проспекту Ленина по нечетной стороне до улицы Ползунова будет осуществляться посадка пассажиров в автобусы № 1 , 6 , 10 , 20 , 35 , 41 , 47 , 53 , 109 , 144 , троллейбусы № 7 , которые проследуют по маршруту;

, , , , , , , , , , троллейбусы , которые проследуют по маршруту; по проспекту Ленина по нечетной стороне до улицы Ползунова будет осуществляться посадка пассажиров в автобусы № 55 , которые проследуют по маршруту до р.п. Южного;

, которые проследуют по маршруту до р.п. Южного; на остановке "Площадь Свободы" будет осуществляться посадка пассажиров в трамваи № 1, 5, на остановке "Улица Пушкина" будет осуществляться посадка пассажиров в трамваи № 7, которые проследуют по маршруту.

Ранее amic.ru рассказал, какие автобусы и троллейбусы изменят маршруты в городе 9 мая. Власти Барнаула рекомендуют жителям заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу.

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