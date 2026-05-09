В Барнауле после салюта на 9 Мая будет ходить общественный транспорт. Откуда можно уехать
Работать будут 11 автобусных маршрутов, три — трамвайных, один — троллейбусный
09 мая 2026, 13:53, ИА Амител
В Барнауле 9 мая до 23:00 будут работать 58 единиц общественного транспорта по 15 маршрутам, сообщает мэрия, чтобы жители города смогли разъехаться по домам после праздничного салюта. Напомним, фейерверк состоится в 22:00 на набережной реки Оби.
«После этого с 22:10 до 23:00 будет организована работа 58 единиц общественного транспорта по 15 маршрутам, чтобы горожане могли уехать на общественном транспорте», — рассказали в администрации города.
Отправка будет организована со следующих точек:
- по проспекту Ленина по четной стороне в районе ТД "Пассаж" будет осуществляться посадка пассажиров в троллейбусы № 7, которые проследуют по маршруту;
- по проспекту Ленина по нечетной стороне до улицы Ползунова будет осуществляться посадка пассажиров в автобусы № 1, 6, 10, 20, 35, 41, 47, 53, 109, 144, троллейбусы № 7, которые проследуют по маршруту;
- по проспекту Ленина по нечетной стороне до улицы Ползунова будет осуществляться посадка пассажиров в автобусы № 55, которые проследуют по маршруту до р.п. Южного;
- на остановке "Площадь Свободы" будет осуществляться посадка пассажиров в трамваи № 1, 5, на остановке "Улица Пушкина" будет осуществляться посадка пассажиров в трамваи № 7, которые проследуют по маршруту.
Ранее amic.ru рассказал, какие автобусы и троллейбусы изменят маршруты в городе 9 мая. Власти Барнаула рекомендуют жителям заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу.
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