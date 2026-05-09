Что делать при замедлении интернета 9 мая?

И лучше взять с собой наличные, чтобы получилось за что-то заплатить

09 мая 2026, 09:32, ИА Амител

Жителям Алтайского края дали несколько советов, которые помогут оставаться на связи 9 мая в случае замедления мобильного интернета.

Напомним, в крае 9 мая возможно снижение скорости передачи данных мобильной сети во время массовых мероприятий. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии региона.

«Указанные меры направлены на обеспечение радиочастотного анализа в местах массовых мероприятий и профилактику потенциальных угроз. В ведомстве подчеркивают, что речь идет о замедлении приема/передачи данных, а не о массовом ограничении функционирования мобильной сети», — пояснили жителям края.

Радиочастотный контроль не коснется голосовой связи, проводного интернета и зон Wi-Fi.

Жителей и гостей региона призвали запастись наличными средствами при посещении крупных мероприятий, а также заранее ознакомиться с праздничной программой и ранее опубликованным перечнем разрешенных к проносу предметов.

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