В Алтайском крае предупредили о возможном замедлении мобильного интернета 9 мая

Это необходимо для радиочастотного контроля в местах массового скопления людей

08 мая 2026, 18:22, ИА Амител

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9 мая в Алтайском крае возможно снижение скорости передачи данных в мобильной сети — это связано с проведением массовых мероприятий. Об этом предупредила региональная Антитеррористическая комиссия, передает правительство Алтайского края.

Меры вводятся для проведения радиочастотного анализа в местах массового скопления людей и профилактики потенциальных угроз. При этом в ведомстве особо подчеркнули, что речь идет именно о замедлении приема и передачи данных, а не о полном или массовом ограничении работы мобильной связи.

Важно, что радиочастотный контроль не затронет голосовую связь, проводной интернет, а также зоны Wi‑Fi. Жителей и гостей Алтайского края просят учесть эту информацию при планировании посещения праздничных мероприятий.

В частности, рекомендуется заранее запастись наличными средствами, ознакомиться с праздничной программой и изучить ранее опубликованный перечень предметов, разрешенных к проносу на мероприятия.