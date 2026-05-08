В Алтайском крае предупредили о возможном замедлении мобильного интернета 9 мая
Это необходимо для радиочастотного контроля в местах массового скопления людей
08 мая 2026, 18:22, ИА Амител
9 мая в Алтайском крае возможно снижение скорости передачи данных в мобильной сети — это связано с проведением массовых мероприятий. Об этом предупредила региональная Антитеррористическая комиссия, передает правительство Алтайского края.
Меры вводятся для проведения радиочастотного анализа в местах массового скопления людей и профилактики потенциальных угроз. При этом в ведомстве особо подчеркнули, что речь идет именно о замедлении приема и передачи данных, а не о полном или массовом ограничении работы мобильной связи.
Важно, что радиочастотный контроль не затронет голосовую связь, проводной интернет, а также зоны Wi‑Fi. Жителей и гостей Алтайского края просят учесть эту информацию при планировании посещения праздничных мероприятий.
В частности, рекомендуется заранее запастись наличными средствами, ознакомиться с праздничной программой и изучить ранее опубликованный перечень предметов, разрешенных к проносу на мероприятия.
19:09:08 08-05-2026
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