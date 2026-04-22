"Готовят фейерверк". Томенко рассказал, как отпразднуют 9 Мая в Барнауле

По всему краю традиционно пройдет большое количество торжественных и памятных мероприятий

22 апреля 2026, 13:08, ИА Амител

Виктор Томенко на акции "Бессмертный полк" / Фото: amic.ru
В Барнауле планируется салют на 9 Мая — в день празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Max-канале.

Как отметил глава региона, подготовка ко Дню Победы входит в финальную стадию: по всему краю традиционно пройдет большое количество торжественных и памятных мероприятий.

В частности, в очном формате состоится акция "Бессмертный полк". На площади Советов в краевой столице проведут торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. Также запланированы концертные программы, большое количество патриотических акций, которые организовывают в том числе школьники. Например, марафон "Белые журавли" на проспекте Ленина готовит лицей № 52.

«В завершении мероприятий готовят фейерверк», — отметил Томенко.

Напомним, праздничный салют был в Барнауле и в 2025 году — в честь 80-летия Победы. Фейерверки взлетели в небо краевой столицы сразу во всех районах города. И это был первый салют в городе с августа 2023 года, поскольку такие мероприятия отменялись с разными обоснованиями во все праздничные дни.

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Комментарии 8

Гость

13:13:46 22-04-2026

До салютов ли?

Гость

13:52:55 22-04-2026

Гость (13:13:46 22-04-2026) До салютов ли? ... можешь не смотреть

гость

14:33:45 22-04-2026

щас напланируют салют . деньги вложат . народ взбаломутят . и в итоге не фига ! а деньги в карманах уних осели !

Гость

15:45:37 22-04-2026

"На площади Советов в краевой столице проведут торжественное построение войск Барнаульского гарнизона"-------- Странно! В Москве не будет, а в Барнауле будет. Что мы уже другая страна? Война, денежку надо беречь, а не на воздух пускать.

ДМВ

16:43:11 22-04-2026

Разные обоснования для отмены салюта кончились.

Гость

17:07:41 22-04-2026

Достали фейерверками своими и салютами. В Сызрани подьезд обрушился от бпла а у нас салюты..тьфу

Дмитрий

20:00:55 22-04-2026

Щас готовят, позднее отменят из-за не стабильной ситуации в стране...

Виктор

13:37:40 24-04-2026

Лучше бы дороги отремонтировал, а то асфальт вместе со снегом сошел, до его прихода однозначно с дорогами лучше было

