22 апреля 2026, 13:08, ИА Амител

Виктор Томенко на акции "Бессмертный полк" / Фото: amic.ru

В Барнауле планируется салют на 9 Мая — в день празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Max-канале.

Как отметил глава региона, подготовка ко Дню Победы входит в финальную стадию: по всему краю традиционно пройдет большое количество торжественных и памятных мероприятий.

В частности, в очном формате состоится акция "Бессмертный полк". На площади Советов в краевой столице проведут торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. Также запланированы концертные программы, большое количество патриотических акций, которые организовывают в том числе школьники. Например, марафон "Белые журавли" на проспекте Ленина готовит лицей № 52.

«В завершении мероприятий готовят фейерверк», — отметил Томенко.

Напомним, праздничный салют был в Барнауле и в 2025 году — в честь 80-летия Победы. Фейерверки взлетели в небо краевой столицы сразу во всех районах города. И это был первый салют в городе с августа 2023 года, поскольку такие мероприятия отменялись с разными обоснованиями во все праздничные дни.