Когда в Барнауле начнется полноценный ремонт дорог?

Как только среднесуточная температура воздуха превысит 5 градусов тепла, а улицы высохнут, в Барнауле приступят к ремонту дорог с использованием горячего асфальтобетона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Отмечается, что к проведению ремонта уже всё готово. «Дорожные работы будут проводить пять ремонтных бригад и 48 единиц дорожно-строительной техники, в числе которых дорожные фрезы, автогудронаторы, асфальтоукладчики, катки», — сообщил Андрей Курышин, руководитель МБУ «Автодорстрой». Он также отметил, что необходимые материалы заготовлены, а вскоре в Барнауле запустят асфальтобетонный завод МБУ «Автодорстрой».

То есть автомобилистам ездить по ямам, пока погода не установится?

Нет, к ямочному ремонту дорог в Барнауле МБУ «Автодорстрой» приступил ещё в марте. «Работы ведут с использованием холодного асфальта — специальная технология, которую применяют во время межсезонья и которая предотвращает дальнейшее разрушение дорожного полотна, пока не наступит сезон основных дорожных работ», — объяснил Курышин.

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Авто Какие дороги отремонтируют в Барнауле летом-2022 и кто это будет делать

И много уже отремонтировали этой весной?

На данный момент с использованием холодного асфальта отремонтировали уже около ста квадратных метров дорог. А до начала весенне-летнего сезона планируется привести в порядок 190 квадратных метров дорог.



В числе работ, которые сделаны к настоящему моменту:

— ремонт на участке проезжей части путепровода на пр. Ленина в районе Нового рынка;

— устранили выбоину на пересечении пр. Ленина и ул. Союза Республик;

— ремонт участков вдоль трамвайной линии на ул. Власихинской (от Шумакова до Попова), на пересечении Павловского тракта с ул. Георгиева, ул. Гоголя с пр. Ленина и пр. Красноармейским, на Южном тракте, пер. Ядринцева;

— продолжаются работы по ул. Фурманова — от Павловского тракта до Северного Власихинского проезда.

Много дорог в Барнауле отремонтируют в 2022 году?

65,5 тысячи квадратных метров дорог планируется восстановить в Барнауле этим летом. Общая сумма затрат на эти цели составит более 67 млн рублей, отметил руководитель «Автодорстроя».

Дорожники намерены восстановить 17,4 тысячи кв. м тротуаров, обустроить тысячу кв. м подходов к пешеходным переходам, отремонтировать 185 колодцев.

Более пяти тысяч кв. м дорог будут восстановлены струйно-инъекционным методом.

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Прочее Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году?

Напомним, ранее amic.ru сообщал, что летом 2022 в Барнауле начнётся строительство нескольких новых дорог. Среди них дорога на улице Христенко (участок от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова), участок на улице 280-летия г. Барнаула (от улицы Солнечная Поляна до улицы 65 лет Победы), а дорога по малому Павловскому тракту от улицы Солнечной Поляны до проезда Северного Власихинского.

