Бесперебойная работа. Как в Алтайском крае обновляют автопарк скорой и неотложной помощи

Машин "неотложки" еще четыре года назад было немного, а теперь их сотни

26 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Автомобили скорой помощи / Фото: amic.ru

Вопрос обеспечения алтайского здравоохранения автомобилями скорой и неотложной помощи стал одним из тех, что подробно обсудили в ходе прямой линии губернатора Виктора Томенко. Началось все с обращения жителей из Быстроистокского района, в котором недавно сгорел один из медицинских автомобилей.

Глава региона не только пообещал помочь с проблемой, но и рассказал, как удалось обновить медицинский автопарк за последние пять лет. Об этом – в материале amic.ru.

Обновили больше половины

Как подчеркнул Виктор Томенко, обновление парка машин скорой помощи в Алтайском крае – процесс непрерывный.

«Идет постоянное обновление парка автомобилей скорой помощи. Чтобы эта часть системы здравоохранения работала бесперебойно, мы всегда проводим определенную работу. За пять лет мы приобрели около двухсот машин скорой помощи. Учитывая, что в крае их порядка 340, обновлено уже больше половины всего парка», – рассказал губернатор на прямой линии.В Минздраве региона уточнили, что за последние пять в Алтайский край поступило 164 обычных и 38 реанимационных автомобилей скорой медицинской помощи. Они обошлись в 867,4 млн рублей, из которых почти 340 млн рублей – краевые средства.

Региональный бюджет также берет на себя оснащение машин системой "ГЛОНАСС", мобильными телефонами и планшетами, кардиометрами и средствами связи. Ежегодно на эти цели выделяется порядка 7 млн рублей.

Служба скорой помощи в крае представлена тремя самостоятельными станциями в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а также 50 отделениями в других городах и районах. При этом с 2019 года в регионе работает единая диспетчерская служба – все вызовы принимаются и обрабатываются централизованно. Сигнал из диспетчерской поступает напрямую на планшет медицинской бригады.

Напомним, с 2024 года бригады скорой помощи в Барнауле, Бийске и Рубцовске также начали оснащать видеорегистраторами, а с 2025-го по всему краю стартовал проект "Создание системы контроля качества при оказании скорой медицинской помощи".

В Минздраве добавили, что краевые инициативы уже дают результат. Так, за три квартала 2025 года количество профильных госпитализаций увеличилось на 5%, а смертность в машинах скорой при этом снизилась на 37%.

Реанимационный автомобиль / Фото: amic.ru

"Неотложка" набирает обороты

Большого прорыва удалось добиться и в оснащении поликлиник машинами неотложной помощи, рассказал Виктор Томенко.

«Раньше у нас, можно сказать, единицы были машин неотложной помощи. А сегодня их даже больше, чем автомобилей скорой. Это почти 400 единиц, из которых около 250 купили только за последние четыре года. Неотложная помощь немного по-другому работает – в рабочие часы, но позволяет персоналу поликлиники быстро добраться до пациента. Это очень хорошая дополнительная помощь», – отметил глава региона.На закупку машин неотложной помощи потратили 280 млн рублей, большая часть из них (246 млн рублей) – краевые средства.

В 2024 году служба неотложной помощи в регионе, подобно скорой, перешла на формат единой диспетчерской, напомнили в Минздраве. Это позволило разгрузить бригады скорой помощи от лишней и непрофильной работы, которой им раньше приходилось заниматься.

«Вызовы с поводами для оказания неотложной медицинской помощи, поступающие на станции скорой медицинской помощи по единому номеру 103, передаются для исполнения в отделения неотложной медицинской помощи всех медицинских организаций Алтайского края», – пояснили в краевом ведомстве.Всего количество неотложных бригад в Алтайском крае за последние пять лет увеличилось на 49%. Благодаря этому нагрузка на скорую помощь в регионе снизилась на 37%.

Автомобили неотложной помощи / Фото: amic.ru

Работа будет продолжена

Работа по обновлению медицинского автопарка не прекращается, подчеркнул на прямой линии Томенко. По его словам, новые автомобили закупали и в этом году.

Присоединившись к прямой линии, министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что очередная партия машин скорой помощи закуплена и готовится к выдаче уже в декабре.

При этом отлаженная система обновления позволяет решать оперативные вопросы. В частности, один из новых автомобилей будет выделен как раз для нужд Быстроистокского района, чтобы восполнить потерю сгоревшего.

Губернатор также отметил, что в год бригады скорой помощи в Алтайском крае обслуживают порядка 550 тысяч вызовов. Это 1,5–2 тысячи вызовов в день, из которых около трети приходится на Барнаул.