Свое мнение по этому поводу высказал глава Минтруда РФ Антон Котяков

17 февраля 2026, 13:37, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России вновь подняли вопрос пенсионного возраста. В феврале министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков дал интервью журналу "Эксперт". Чиновника, в частности, спросили, не пора ли снова поменять возраст выхода на пенсию, учитывая последние изменения на рынке труда.

О том, могут ли в ближайшее время понизить или, наоборот, повысить пенсионный возраст, — в материале amic.ru.

1 Почему в России вновь заговорили об изменении пенсионного возраста? Котякова спросили об этом в контексте демографических изменений, которые сильно влияют на рынок труда. Дело в том, что в России в последние годы активно растет продолжительность жизни, в том числе и активной. Это одна из национальных задач: к 2030-му продолжительность должна достичь 78 лет, а к 2036-му — 81 года.

2 Могут ли в ближайшее время снова повысить пенсионный возраст? Нет. Министр труда ясно дал понять, что таких планов у государства нет. Он подчеркнул, что предыдущее повышение еще не закончено: Россия продолжает жить в переходном периоде. «Ведь только-только завершается переходный период по повышению пенсионного возраста, а в исторических регионах этот период еще будет продолжаться до конца 2032 года», — цитирует Котякова "Эксперт"

3 Не собираются ли понизить пенсионный возраст обратно? Тоже нет. Прямо об этом министр не упоминал, но из его слов очевидно: никаких изменений в ближайшие годы не планируется.

4 Зачем пенсионный возраст вообще поднимали? У пенсионной реформы, которая стартовала в 2019-м, были четкие цели. Это решение позволило ускорить рост пенсий, а также снизить нехватку денег в системе обязательного пенсионного страхования. "Эксперт" сообщает, что трансферт федерального бюджета на выплату пенсий снизился с 1,9 трлн рублей в 2019 году до 411,2 млрд рублей в 2026-м.