Могут ли в России снова поменять пенсионный возраст?
Свое мнение по этому поводу высказал глава Минтруда РФ Антон Котяков
17 февраля 2026, 13:37, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В России вновь подняли вопрос пенсионного возраста. В феврале министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков дал интервью журналу "Эксперт". Чиновника, в частности, спросили, не пора ли снова поменять возраст выхода на пенсию, учитывая последние изменения на рынке труда.
О том, могут ли в ближайшее время понизить или, наоборот, повысить пенсионный возраст, — в материале amic.ru.
Почему в России вновь заговорили об изменении пенсионного возраста?
Котякова спросили об этом в контексте демографических изменений, которые сильно влияют на рынок труда. Дело в том, что в России в последние годы активно растет продолжительность жизни, в том числе и активной. Это одна из национальных задач: к 2030-му продолжительность должна достичь 78 лет, а к 2036-му — 81 года.
Могут ли в ближайшее время снова повысить пенсионный возраст?
Нет. Министр труда ясно дал понять, что таких планов у государства нет. Он подчеркнул, что предыдущее повышение еще не закончено: Россия продолжает жить в переходном периоде.
«Ведь только-только завершается переходный период по повышению пенсионного возраста, а в исторических регионах этот период еще будет продолжаться до конца 2032 года», — цитирует Котякова "Эксперт".
Не собираются ли понизить пенсионный возраст обратно?
Тоже нет. Прямо об этом министр не упоминал, но из его слов очевидно: никаких изменений в ближайшие годы не планируется.
Зачем пенсионный возраст вообще поднимали?
У пенсионной реформы, которая стартовала в 2019-м, были четкие цели. Это решение позволило ускорить рост пенсий, а также снизить нехватку денег в системе обязательного пенсионного страхования. "Эксперт" сообщает, что трансферт федерального бюджета на выплату пенсий снизился с 1,9 трлн рублей в 2019 году до 411,2 млрд рублей в 2026-м.
Какой сейчас в России пенсионный возраст?
Переходный период продлится до конца 2028 года. По его итогам пенсионный возраст в России составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
13:39:01 17-02-2026
65 лет -- до 70 можно сделать, в 65 еще мальчики бегают, прыгают
14:17:08 17-02-2026
Гость (13:39:01 17-02-2026)
Да, причём уже подавляющее большинство добегалось, допрыгалось и отдыхает на кладбище.
13:45:12 17-02-2026
отмените вообще уж
13:51:42 17-02-2026
Сравнить Котякова и обычного работягу.........
13:56:21 17-02-2026
Тяжелее ручки ни чего не поднимали - поднимальщики возраста. У меня отец всю жизнь отработал каменщиком, я не думаю, что он в 65 смог бы продолжать эту работу. Тесть успел в 60 уйти (всю жизнь водитель) после выхода еще работал 3 года водителем, но в 63 осознанно ушел с работы, плюсом и свой автомобиль продал - сказал реакция не та и усталость быстро приходит. Ушел что бы не рисковать ни собой ни окружающими.
14:11:59 17-02-2026
Повышение возраста выхода на пенсию неизбежно. Вопрос только во времени. Альтернатива - отказ от выплаты пенсий
14:13:45 17-02-2026
трех ходовка:
1. заявление: пенсионный возраст (налоги, утиль) не будем подымать
2. заявление: пенсионный возраст (налоги, утиль) категорически не будем подымать, это не имеет смысла.
3. принятый закон: пенсионный возраст (налоги, утиль) поднят.
14:34:02 17-02-2026
Ну если такие вопросы из раза в раз периодически появляются в информационном пространстве ,то значит спят и видят как ещё поднять этот несчастный пенсионный возраст,сделать ещё недоступнее момент получения жалкой подачки.Видно понравилось обладать средствами тех граждан,которые так и не достигли момента выхода на пенсию.А у меня предложение.Ту часть накопленных пенсионных налогов ,которыми гражданин не воспользовался ,передавать наследникам.Нечего кормить за свой счёт тех ,которых навешали нам на шею.
14:49:23 17-02-2026
" Это я заявляю твёрдо и чётко..."
16:24:45 17-02-2026
Всё идет к тому, что пенсия будет у госслужащих и депутатов.
20:26:50 17-02-2026
Нелюди, мерзкое наследие Чубайса
20:42:46 17-02-2026
Не удивлюсь. Одно не понятно - почему Думой назвали орган, в котором думать на шаг вперед не принято в принципе?
09:40:51 19-02-2026
Подымать пенсионный возраст можно до гробавой доски,все равно что умирают мужики чуть за 60,а пенсии едва хватает на лекарства.Амурская область,цена машины угля-55 000,дрова 35 000.Проживи пенсионерки!Труд крестьянский по 12-14 часов без выходных.Мне 60,а сил работать еще 5 лет уже нет.
10:28:41 19-02-2026
Сергей (09:40:51 19-02-2026) Подымать пенсионный возраст можно до гробавой доски,все равн... А им до этого какое дело?