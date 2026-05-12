В Барнауле стартовали продажи квартир в ЖК "Широта на Павловском"

Жилой комплекс комфорт-класса предлагает 40 вариантов планировок, просторный зонированный двор, подземный паркинг и четырехкомнатные квартиры с террасой на крыше

12 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Рендер ЖК "Широта на Павловском", предоставлен застройщиком

В Барнауле открыли продажи нового жилого квартала "Широта на Павловском", который расположился в одном из самых динамично развивающихся районов города, на Павловском тракте, 198а (в большом новом микрорайоне). Проект девелопера, как и предыдущий — "Широта на Просторной", ориентирован на создание комфортного и продуманного жилого пространства. Здесь сохранят тот же подход: высокое качество строительных и отделочных материалов, продуманные планировки и зонированную придомовую территорию площадью более 17 000 кв. м.

Проверенные решения

"Широта на Просторной" — первый реализованный проект девелопера в городе. Жители корпуса № 1 (сдали в эксплуатацию в январе 2026 года) уже поделились впечатлениями. Их отзывы подтверждают: застройщику удалось создать заявленный уровень комфорта.

«Мне все нравится: дом стильный, лаконичный и уютный. Здесь тихо и сразу по-семейному», — рассказала Анастасия, несколько месяцев назад получившая ключи от новой квартиры. Ее сосед по дому Дмитрий отметил практическую сторону проекта, назвав планировку очень удобной, где все продумано для комфортной жизни. Для барнаульцев, которые купили здесь квартиры, важно не только само жилье, но и общий подход застройщика.

«Чувствуется, что здесь продают не просто квадратные метры, а место для жизни», — говорят новоселы.

В "Широте на Павловском" девелопер продолжит использовать проверенные решения, опираясь на обратную связь от собственников. В новом проекте сохранят акцент на качестве, уделяя внимание деталям для еще более комфортной жизни.

Жилье комфорт-класса

"Широта на Павловском" — два отдельно стоящих дома переменной этажности от 9 до 16 этажей. Такое решение позволяет создать больше пространства и света во дворе, а сами здания не будут давить масштабом.

Застройщик предусмотрел около 40 разных планировок — компактных и более просторных, включая редкие для Барнаула двухуровневые варианты и с террасами на крыше. У каждой выверенная эргономика: зонирование, понятная геометрия и отсутствие слепых зон. В квартирах от трех комнат будут мастер-спальни с отдельным санузлом и гардеробной.

Инженерные решения тоже продуманы до мелочей: горизонтальная разводка отопления, индивидуальные приборы учета, повышенная шумоизоляция и увеличенные оконные проемы для большей инсоляции. Для притока свежего воздуха в каждой квартире предусмотрели индивидуальный клапан инфильтрации воздуха, вентиляция есть даже в гардеробных.

Подъезды сделают сквозными — с выходом и на улицу, и во двор. Внутри появятся помещения для колясок и велосипедов и зоны с лапомойками для домашних животных.

Рендеры ЖК "Широта на Павловском", предоставлены застройщиком

Также в "Широте на Павловском" предусмотрели подземный паркинг, кладовые для хранения спортинвентаря и сезонных вещей, а еще — просторную придомовую территорию (более 17 000 кв. м) с детскими и спортивными площадками, окруженную зеленью.

Для удобства жителей между зданиями запланировали отдельный корпус с коммерческими помещениями — кофейней, магазином и аптекой. Все необходимое для повседневной жизни будет под рукой. В шаговой доступности уже есть крупные торговые центры, а рядом предусмотрены школы, детские сады и медучреждения.

«На старте продаж покупатели могут получить не только максимальный выбор планировок, но и наиболее гибкие условия покупки. Это идеальный момент, чтобы выбрать квартиру мечты и приобрести ее по выгодной цене», — говорят в отделе продаж застройщика.

Застройщик ООО "СЗ Широта-2". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

