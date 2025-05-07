Более 30 оружейных шедевров покажут в Барнауле на выставке

К 80-летию Победы собрали оружие трех последних веков: от штыка до снайперской винтовки

07 мая 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHuaxbi

Выставочное оружие / Фото предоставлено фондом Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

С 7 мая по 31 августа 2025 года в Алтайском государственном краеведческом музее (ул. Ползунова, 39) будет работать выставка "От штыка до снайперской винтовки", посвященная эволюции стрелкового оружия в России с XVIII века до наших дней. Проект организован совместно с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Три века оружейной истории

Экспозиция включает более 30 образцов стрелкового оружия, разделенных на три периода:

XVIII – начало XX века – дульнозарядные ружья, карабины и пистолеты;

1941–1945 годы – оружие Великой Отечественной войны;

1950–2000-е годы – послевоенные разработки, включая знаменитые автоматы и снайперские винтовки.

Уникальные экспонаты:

пехотное ружье 1798 года – с ним русские солдаты сражались под командованием Суворова и против Наполеона;

гусарский мушкетон 1812 года – оружие ближнего боя, производившееся на Тульском заводе;

солдатский пистолет образца 1848 г. – использовали во времена Крымской войны;

винтовка Бердана № 1 (1869 г.) – результат совместной работы русских и американских оружейников (выполнена по русскому заказу в США на заводе С. Кольта);

магазинная винтовка "Мосинка" (1891/1930 гг.) – легендарная винтовка, прошедшая две мировые войны, Гражданскую войну и немалое количество менее масштабных войн и военных конфликтов;

ППШ-41 – пистолет-пулемет Шпагина, символ победы в ВОВ (представлен экземпляр, принадлежавший герою-разведчику В.И. Образцову);

автомат Калашникова, винтовка Драгунова (СВД), пистолеты ТТ и ПМ – образцы, ставшие эталоном надежности.

Выставка демонстрирует вклад Тульского, Ижевского, Сестрорецкого заводов, Л. Нобеля в г. Санкт-Петербурге, завода № 367 г. Вятские Поляны в развитие российского оружия. Особое внимание уделили советским конструкторам – Калашникову, Шпагину, Судаеву, чьи разработки долгое время применяли в российской армии.

Посещение и экскурсии

Узнать подробнее и записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (3852) 205-143.

Выставка будет интересна как любителям истории, так и тем, кто ценит инженерную мысль, изменившую ход войн и мирного времени.

Без возрастных ограничений

КГБУ "АГКМ"

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