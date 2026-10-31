Не проверили топливо. Что выяснилось о посадке самолета Сочи — Омск под Новосибирском
Серьезные вопросы у комиссии вызвало решение сменить аэропорт назначения
31 октября 2026, 16:37, ИА Амител
Расследование аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в поле Новосибирской области выявило многочисленные нарушения в действиях экипажа. Как следует из официального отчета, оказавшегося в распоряжении "КП-Новосибирск", ошибки начались еще до вылета из Сочи, а при приземлении топлива на борту оставалось примерно на пять минут полета.
Инцидент произошел три года назад в Убинском районе. Airbus A320-214 выполнял рейс из Сочи в Омск, однако из-за неисправности гидросистемы пилоты решили направиться в Новосибирск. До запасного аэродрома самолет не долетел и совершил вынужденную посадку на поле. Никто не погиб.
Из материалов расследования следует, что еще в аэропорту Сочи экипаж по настоянию руководства авиакомпании изменил записи в бортовом техническом журнале. Фактический отдых пилотов между рейсами составлял 9 часов 40 минут вместо обязательных десяти. После исправления документов время отдыха увеличилось до установленного минимума.
Серьезные вопросы у комиссии вызвало решение сменить аэропорт назначения. Согласно отчету, погодные условия и длина взлетно-посадочной полосы позволяли безопасно приземлиться в Омске даже с возникшей неисправностью.
Тем не менее командир воздушного судна Сергей Белов выбрал Новосибирск. При этом распоряжение рассчитать необходимый запас топлива он отдал всего за семь секунд до сообщения диспетчеру о смене маршрута.
По расчетам комиссии, для полета до запасного аэродрома требовалось 10 020 килограммов горючего. На момент принятия решения его не хватало как минимум на 5580 килограммов.
Дополнительные сложности возникли с шасси. Из-за особенностей неисправности их положение влияло на расход топлива. Переговоры пилотов показали, что экипаж продолжительное время не имел ясного представления об их фактическом состоянии.
Нарушения обнаружили и при подготовке пассажиров к вынужденной посадке. Бортпроводникам не сообщили, сколько времени остается до приземления, а командир не подал предусмотренную инструкцией команду: Finish Preparation!
В результате сигнал Brace for impact! — предупреждение о необходимости принять безопасное положение перед столкновением — прозвучал, когда сотрудники салона еще не завершили подготовку.
Несмотря на выявленные нарушения и критический остаток топлива, самолет удалось посадить без человеческих жертв.
15:33:59 01-11-2026
БАРДАК! да посадите уже кого-то за такое отношение, наконец!