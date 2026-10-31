Серьезные вопросы у комиссии вызвало решение сменить аэропорт назначения

31 октября 2026, 16:37, ИА Амител

Взлетающий самолет / Фото: amic.ru

Расследование аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в поле Новосибирской области выявило многочисленные нарушения в действиях экипажа. Как следует из официального отчета, оказавшегося в распоряжении "КП-Новосибирск", ошибки начались еще до вылета из Сочи, а при приземлении топлива на борту оставалось примерно на пять минут полета.

Инцидент произошел три года назад в Убинском районе. Airbus A320-214 выполнял рейс из Сочи в Омск, однако из-за неисправности гидросистемы пилоты решили направиться в Новосибирск. До запасного аэродрома самолет не долетел и совершил вынужденную посадку на поле. Никто не погиб.

Из материалов расследования следует, что еще в аэропорту Сочи экипаж по настоянию руководства авиакомпании изменил записи в бортовом техническом журнале. Фактический отдых пилотов между рейсами составлял 9 часов 40 минут вместо обязательных десяти. После исправления документов время отдыха увеличилось до установленного минимума.

Серьезные вопросы у комиссии вызвало решение сменить аэропорт назначения. Согласно отчету, погодные условия и длина взлетно-посадочной полосы позволяли безопасно приземлиться в Омске даже с возникшей неисправностью.

Тем не менее командир воздушного судна Сергей Белов выбрал Новосибирск. При этом распоряжение рассчитать необходимый запас топлива он отдал всего за семь секунд до сообщения диспетчеру о смене маршрута.

По расчетам комиссии, для полета до запасного аэродрома требовалось 10 020 килограммов горючего. На момент принятия решения его не хватало как минимум на 5580 килограммов.

Дополнительные сложности возникли с шасси. Из-за особенностей неисправности их положение влияло на расход топлива. Переговоры пилотов показали, что экипаж продолжительное время не имел ясного представления об их фактическом состоянии.

Нарушения обнаружили и при подготовке пассажиров к вынужденной посадке. Бортпроводникам не сообщили, сколько времени остается до приземления, а командир не подал предусмотренную инструкцией команду: Finish Preparation!

В результате сигнал Brace for impact! — предупреждение о необходимости принять безопасное положение перед столкновением — прозвучал, когда сотрудники салона еще не завершили подготовку.

Несмотря на выявленные нарушения и критический остаток топлива, самолет удалось посадить без человеческих жертв.