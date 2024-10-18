В СГК назвали порядок действий для барнаульцев, жалующихся на холодные батареи

Подачу тепла внутри домов можно регулировать: причем как для увеличения температуры, так и для ее уменьшения

18 октября 2024, 18:16, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

В СГК прокомментировали жалобы барнаульцев на холодные батареи. Пресс-служба компании отметила, что ответственность за теплоснабжение разделяется между ресурсоснабжающими и управляющими организациями: первые отвечают за качество ресурса до границы с домом, а вторые – за распределение тепла внутри здания.

Отмечается, что если в домах снижается качество теплоснабжения, то алгоритм действий должен быть следующим:

Сообщить о проблеме в управляющую компанию (УК). В некоторых случаях достаточно просто выпустить воздух из системы. Если УК считает, что ей нужно содействие энергетиков, то она может напрямую обратиться к инспектору службы измерений, наладки и испытаний СГК. Специалист осмотрит тепловой узел дома, замерит температуру в квартирах, составит акт и выдаст предписание. Если проблему таким образом решить не получается, то следует сообщить в диспетчерскую СГК: 8 (3852) 59-97-15.

В компании подчеркнули, что подачу тепла внутри домов можно регулировать: причем как для увеличения температуры, так и для ее уменьшения.

На этой неделе специалисты СГК активно работают по обращениям граждан. Они обследуют системы, замеряют температуру и выдают рекомендации. В некоторых домах по-прежнему наблюдаются воздушные пробки, а в некоторых требуется демонтаж ряда элементов на радиаторах или увеличение диаметра сужающего устройства в подвале.