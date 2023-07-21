Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 21 июля

Воздух прогреется до +32 градусов

21 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае 21 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.