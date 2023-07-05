Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 5 июля
День при этом выдастся жарким
05 июля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жаркая погода с дождями и грозами будет в Алтайском крае днем 5 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"По краю температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с", – рассказали синоптики.
В Барнауле воздух прогреется до +25... +27 градусов. Кратковременный дождь и гроза прогнозируются на вторую половину дня. Скорость ветра составит до 9 м/с.
Комментарии 0