Дожди, местами грозы. О погоде в Алтайском крае 15 августа

В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

15 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае 15 августа. Согласно прогнозу синоптиков, на большей части территории пройдут дожди, местами ожидаются грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Временами дождь. В утренние часы туман. Ветер западный, 3-8 м/с.