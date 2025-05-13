Два светофора временно отключат в Барнауле 13 мая

Ограничения связаны с техническими работами

13 мая 2025, 09:20, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

В Барнауле работу светофоров временно ограничат на двух перекрестках. Об этом сообщили в администрации города.

Такие меры связаны с проведением работ по переустройству питающего кабеля и планового ремонта на сетях энергоснабжения.

13 мая устройства отключат на пересечении улицы Максима Горького с улицей Никитина и улицей Гоголя с 09:00 до 16:00 часов. Кроме того, светофоры не будут работать на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской с 13:00 до 16:00 часов.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети и соблюдать ПДД.