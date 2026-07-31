Дважды попался на уловки мошенников. Житель Горно-Алтайска лишился почти миллиона рублей

В надежде вернуть деньги он нашел в интернете объявление юриста, однако тот оказался аферистом

31 июля 2026, 10:05, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Республике Алтай 25-летний житель Майминского района потерял 890 тысяч рублей, дважды поверив мошенникам. Сначала мужчина попытался заработать на инвестициях, а затем решил вернуть похищенные деньги с помощью найденного в интернете юриста, который также оказался аферистом, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, молодой человек увидел в одной из социальных сетей объявление о дополнительном заработке на бирже. Перейдя по ссылке, он заполнил анкету, после чего с ним связался человек, представившийся сотрудником брокерской компании.

Собеседник убедил жителя республики зарегистрироваться на специальной платформе и начать инвестировать. Сначала мужчина перевел 110 тысяч рублей из личных сбережений.

Спустя некоторое время лжеброкер сообщил, что инвестиции принесли прибыль. Чтобы вызвать доверие, злоумышленник перечислил потерпевшему одну тысячу рублей, после чего предложил увеличить доход за счет дополнительных вложений. В результате мужчина перевел еще более 400 тысяч рублей.

Позже житель Майминского района понял, что стал жертвой мошенников. В надежде вернуть деньги он нашел в интернете объявление юриста, однако тот также оказался аферистом. Под предлогом помощи с возвратом похищенных средств злоумышленник убедил мужчину перевести еще более 320 тысяч рублей.

Когда лжеюрист перестал выходить на связь, потерпевший обратился в полицию.