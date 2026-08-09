Эмбрионы, доноры и суррогатные матери. Какие права возникают у родителей и детей

Юрист Денис Иноземцев рассказал, почему эмбрион нельзя продать или завещать, кто считается родителем при использовании донорского материала и какие пробелы еще остаются в законодательстве

09 августа 2026, 06:55, ИА Амител

Кадр из фильма "Космическая Одиссея 2001"

Репродуктивные технологии развиваются быстрее, чем правовые нормы, которые должны регулировать связанные с ними отношения. ЭКО, донорский биоматериал, хранение эмбрионов и суррогатное материнство уже стали частью медицинской практики, однако некоторые ситуации до сих пор приходится разрешать через суд. Кому принадлежат эмбрионы после развода, может ли ребенок, рожденный после смерти биологического отца, получить наследство и возникают ли родительские права у донора? Об этом в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал юрист Денис Иноземцев.

Эмбрион нельзя продать или завещать

Один из главных вопросов касается правового статуса эмбриона. По словам Иноземцева, российское законодательство не рассматривает его как обычное имущество или классический объект гражданских прав. Это означает, что с эмбрионом нельзя совершать привычные имущественные сделки — например, продать его или передать по завещанию. При этом родители могут дать согласие на хранение, использование или прекращение хранения эмбрионов. Такие решения оформляют в медицинской организации.

«Эмбрионы не являются имуществом, не рассматриваются законодательством как объект гражданских прав. Нельзя завещать эмбрионы, нельзя их продать. Можно дать согласие на их использование в том или ином формате», — пояснил юрист.

Сложнее становится ситуация, если супруги, которые проходили процедуру ЭКО, разводятся. Значение приобретает согласие, которое они давали ранее.

По словам эксперта, если мужчина согласился на использование эмбриона, после развода женщина может продолжить процедуру. Однако бывший супруг имеет возможность отозвать свое согласие. От этого в дальнейшем могут зависеть и вопросы юридического отцовства.

Может ли ребенок стать наследником после смерти отца

Еще более сложный вопрос возникает при так называемой посмертной репродукции, когда эмбрион используют уже после смерти одного из родителей. Иноземцев отмечает: если оплодотворение произошло при жизни мужчины и он не отзывал ранее выданное согласие, существуют основания считать родившегося ребенка его наследником.

При этом именно наследственные последствия подобных процедур остаются одной из областей, где законодательству не хватает прямых и подробных норм. Эксперт также напомнил о существующей судебной практике, связанной с социальными правами детей, которые появились на свет с использованием репродуктивных технологий. В частности, Конституционный суд рассматривал вопрос о праве таких детей на пенсию по потере кормильца.

По мнению юриста, по мере распространения подобных технологий вопросов о наследстве будет становиться больше.

Донор не становится юридическим родителем

Отдельная ситуация — использование донорского биоматериала. Биологическая связь в этом случае не означает возникновения юридических родительских прав. По словам Иноземцева, донор не становится отцом или матерью ребенка и не получает соответствующих прав и обязанностей. Также между донором и ребенком не возникают наследственные отношения как между родителем и его сыном или дочерью.

«Биологическим ребенком он будет являться, но юридически донор не будет являться родителем. Соответственно, ребенок не будет его наследником, как и донор не будет наследником ребенка», — объяснил эксперт.

Перед использованием биоматериала донор подписывает необходимые документы и дает согласие. В них должны быть обозначены последствия применения материала, в том числе возможное использование при различных обстоятельствах.

Что происходит с оставшимися после ЭКО эмбрионами

После процедуры ЭКО у супругов могут остаться неиспользованные эмбрионы. В этом случае существует несколько вариантов.

Их можно продолжать хранить, прекратить хранение в установленном порядке или при наличии соответствующих согласий передать для использования как донорский материал. Иноземцев подчеркивает, что такая процедура в принципе законна, однако конкретные медицинские организации могут устанавливать собственные правила работы в пределах действующих требований. Поэтому далеко не каждая клиника готова проводить все возможные процедуры с донорскими эмбрионами.

«Не каждая клиника готова на те или иные действия с эмбрионами. Поэтому важно тщательно подходить к подбору медицинской организации», — отметил юрист.

Если супруги передают свои эмбрионы другим людям для репродуктивной процедуры, родительские права за первоначальными донорами не сохраняются. Юридически родителями будут считаться люди, которые прошли процедуру в установленном порядке и затем оформили родительские права на родившегося ребенка.

Может ли суррогатная мать оставить ребенка себе

Еще одна сложная область — суррогатное материнство.

В 2022 году российское законодательство в этой сфере изменилось. Иноземцев поясняет, что появились дополнительные требования как к будущим родителям, так и к самой суррогатной матери.

Однако один из наиболее спорных моментов сохранился. После рождения ребенка суррогатная мать может отказаться передавать его предполагаемым родителям. Тогда спор приходится разрешать в суде.

«По общему правилу суррогатная мама после рождения может не отдать ребенка. В таком случае родители могут обращаться в суд с требованием о его передаче. Судебная практика чаще складывается в пользу родителей, которые изначально проходили эту процедуру», — рассказал Иноземцев.

По его оценке, действующее законодательство пока не полностью адаптировано к таким ситуациям.

При этом правила отличаются в зависимости от семейного положения человека. В интервью эксперт отметил, что для одинокой женщины возможность воспользоваться репродуктивной процедурой предусмотрена, тогда как для одинокого мужчины аналогичного общего правила нет. Если суррогатная мать уже передала ребенка, родители оформили документы и получили свидетельство о рождении, ситуация становится принципиально иной. Иноземцев говорит, что сформировавшихся примеров успешного обратного требования ребенка практически нет, хотя формально обратиться в суд человек может.

Какие вопросы закону еще предстоит решить

По мнению Дениса Иноземцева, законодательству необходимо подробнее регулировать сразу несколько ситуаций.

Одна из них — наследственные права детей, рожденных после смерти биологического родителя. Отсутствие прямой нормы способно приводить к спорам между родственниками и другими наследниками. Второй вопрос связан с судьбой эмбрионов после развода супругов. Сейчас многие возможные сценарии приходится рассматривать через уже существующие общие нормы и судебную практику. Еще одна тема — порядок согласия на посмертную репродукцию. Законодательству предстоит точнее определить, какое волеизъявление человека необходимо и какие права возникают у ребенка после его рождения.

«Стоит прямо урегулировать вопрос о том, что происходит с судьбой эмбрионов после расторжения брака. Если применяется посмертная репродукция, необходимо определить порядок предоставления согласия и права детей, которые родились в результате такой процедуры», — считает Иноземцев.

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