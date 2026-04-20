Особый "ДАР". Алтайский перинатальный центр отмечает десять лет со дня открытия

20 апреля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGM4zbs

Перинатальный центр "ДАР" / Фото здесь и далее: Евгения Кузьмич, Ирина Супряженко

В 2026 году победитель премии "Народный знак качества — 2025", Алтайский краевой клинический перинатальный центр "ДАР", празднует свой юбилей — десять лет. За эти годы он стал одним из крупнейших среди 32 подобных учреждений, построенных в рамках Президентской программы развития перинатальных центров России. На сегодняшний день здесь появилось на свет более 46 тысяч малышей.

Дети. Алтай. Россия

Эти главные и определяющие слова вынесены в название перинатального центра, ставшего одним из ключевых звеньев в медицинском кластере Алтайского края. В настоящее время "ДАР" представляет собой законченный цикл медицинских технологий: от планирования беременности, ее вынашивания, родоразрешения до выхаживания ребенка до тех пор, пока мама и малыш не будут готовы к выписке.

Деятельность перинатального центра сфокусирована на оказании специализированной медицинской помощи беременным группы высокого акушерского риска для здоровья как матери, так и новорожденного. Это является его основной задачей и приоритетным направлением работы. В центре оказывают помощь пациенткам региона с самой тяжелой патологией, включая сахарный диабет, почечные и сердечно-сосудистые заболевания. Основной принцип помощи — комплексный мультидисциплинарный подход, подкрепленный современными медицинскими технологиями. Участие целой команды специалистов различных профилей позволяет предотвратить осложнения беременности и достичь главного результата — рождения здорового ребенка.

Малыш должен быть здоров

В настоящее время практически все преждевременные роды региона сосредоточены в стенах "ДАРа". Это значительно повышает шансы детей, рожденных раньше срока, на жизнь и здоровое будущее. Самый маленький пациент, спасенный специалистами центра, весил при рождении всего 400 граммов. Комплексная медицинская помощь недоношенным детям может длиться несколько месяцев. Она включает не только реанимацию, но и обязательные мероприятия по ранней реабилитации, развивающему уходу и обучению семьи, ведь главное здесь — не просто спасти жизнь малышу, но и обеспечить ее достойное качество.

«Уже на третий год после открытия перинатального центра младенческая смертность в регионе снизилась вдвое, а сегодня мы достигли ее рекордно низкого уровня: показатель в 3,53 промилле установлен ниже общероссийского значения. Это результат, к которому причастна большая команда медицинских работников», — отмечает главный врач перинатального центра Ирина Молчанова.

Профессиональная команда

Сегодня в центре работает почти 1000 сотрудников, для которых забота о матери и ребенке — это призвание.

"ДАР" неоднократно становился победителем и призером в краевом конкурсе "Лучший социально ответственный работодатель года" в номинациях "За развитие кадрового потенциала" и "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы". В 2023 году перинатальный центр стал лучшим в России по созданию и развитию рабочих мест среди организаций непроизводственной сферы.

КГБУЗ "АККПЦ"

