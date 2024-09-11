Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

Следователи считают, что им нельзя менять меру пресечения с ареста на другую

11 сентября 2024, 21:10, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Фигуранты дела о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас предпринимали меры для сокрытия следов преступления. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на судебные документы о продлении меры пресечения.

Напомним, что в августе 2023 года незаконная экскурсия по подземным коммуникациям реки Неглинки в Москве закончилась гибелью людей. Экскурсанты с гидом-диггером спустились в коллектор в плохую погоду. Когда начался ливень, группа перестала выходить на связь. Погибли восемь человек, в том числе экскурсовод.

Ким и Дубас обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"). Защита Кима настаивала, что он создал площадку и предоставлял ее для размещения объявлений о различного рода услугах. Дубас является руководителем туристической фирмы. Другой фигурант – директор компании "Авангард".

"Следствием учтено, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали <…>, после совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда", – сказано в документах.

Защита отрицает доводы следствия и указывает, что один из фигурантов добровольно приехал в Москву и явился к следователю.