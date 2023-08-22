Из-за сильного ливня шансов выбраться живыми у экскурсантов почти не было, говорят опытные диггеры

22 августа 2023, 13:38, ИА Амител

Фото: кадр из видео канала "Отдел подземных исследований" на YouTube

Незаконная экскурсия по подземным коммуникациям реки Неглинки в Моске закончилась гибелью людей. Экскурсаны с гидом-диггером спустились в коллектор в плохую погоду. Когда начался ливень, группа перестала выходить на связь. А через некоторое время спасатели начали находить в Москве-реке тела погибших.

О том, что известно о трагедии в московском коллекторе, сколько человек погибло и кто виноват в случившемся, - в материале amic.ru.

1 Что произошло? Трагедия произошла 20 августа. В 14.00 несколько человек - по данным ТАСС, семь экскурсантов и один гид-диггер - спустилась в канализацию в районе Олимпийского проспекта Москвы. Это была подземная экскурсия в коллектор реки Неглинной. Издание пишет , что гидом был диггер Константин Филлипов, который увлекается исследованием московских подземелий. Ожидалось, что группа пройдёт под Цветным бульваром и выйдет наружу неподалёку от Кремля. Но всё пошло не по плану. В тот день в Москве была пасмурная погода. Когда группа была в районе станции метро "Трубная", начался ливень. После этого ни гид, ни участники экскурсии на связь не выходили. Судя по всему, группу начало заливать водой, и выбраться наружу они уже не смогли. А через несколько часов спасатели начали находить в Москве-реке тела погибших. На них были костюмы химзащиты - такие используют во время экскурсий по подземельям столицы. Таким образом, экскурсия по московской канализации из-за дождя закончилась трагедией и гибелью людей.

2 Сколько человек погибло? На данный момент известно о шести погибших. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT . В сообщении уточняется, что спасатели уже обнаружили тела 63-летних супругов, 34-летней женщины и трех подростков - 17, 15 и 15 лет. При этом поиски погибших всё еще продолжаются.

3 Что с остальными участниками экскурсии? Они числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются. При этом никто из тех, кто в составе группы спустился в коллектор 20 августа, на связь больше не выходил.

4 Из-за чего экскурсия в коллектор Москвы закончилась трагедией? Любители подземных исследований в один голос твердят, что спускаться в тот день в коллектор было большой ошибкой. Неглинка представляет собой реку, практически полностью заключенную в трубу. Она используется как система дождевого водоотведения Москвы. В сухую погоду воды в коллекторе немного - ниже колена. Но когда идёт дождь, канализация может заполняться полностью. Поэтому в пасмурную погоду, когда есть вероятность осадков, спускаться в коллектор вообще нельзя, рассказал "Фонтанке" диггер Даниил Давыдов. По его словам, опытный гид обязан был отменить экскурсию. "При тех прогнозах, которые были вчера… Это однозначная отмена любого спуска под землю. Почему экскурсовод или диггер-проводник не отменил [спуск], теперь гадать только можно", - цитирует издание собеседника. Такого же мнения придерживаются и остальные диггеры, которые дают комментарии в прессе по поводу случившегося.

5 Стоп, а такие экскурсии вообще законны? Нет. В Следственном комитете подчеркнули, что любые подобные экскурсии по подземным коммуникациям Москвы незаконны. В ведомстве отметили, что организаторы подобных экскурсий часто вводят людей в заблуждение и уверяют, что экскурсия легальна. На самом же деле проникновение в коллектор незаконно - туда имеют право спускаться лишь сотрудники коммунальных служб.

6 Как власти Москвы отреагировали на трагедию? Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее ужасной трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших. "Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается.Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", - написал он в своем Telegram-канале