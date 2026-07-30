Фраза "Барнаул — столица мира" будет принадлежать всем жителям города
Лозунг всегда будет частью города
30 июля 2026, 17:00, ИА Амител
Фраза "Барнаул — столица мира" официально станет частью города, сообщает мэрия. В ближайшее время в Роспатент будет подана заявка на регистрацию товарного знака.
К такому решению пришли глава города Вячеслав Франк и Евгения Орехова, дочь Сергея Орехова — автора произведения "Барнаул — столица мира".
«Благодаря вам и вашему отцу фраза "Барнаул — столица мира" официально станет частью города и будет принадлежать всем барнаульцам», — подчеркнул Франк.
Напомним, 21 января предпринимательница Ольга Акименко решила превратить фразу "Барнаул — столица мира" в торговую марку. Это вызвало возмущение среди жителей города. Вячеслав Франк обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой взять ситуацию на личный контроль. 2 июля коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об аннулировании правовой охраны товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме.
Ранее музыканты написали песню "Барнаул — столица мира" по мотивам истории с патентом и судом. Авторы произведения родом из столицы Алтайского края.
22:36:57 30-07-2026
У них с мозгами всё в порядке?!
Товарные знаки на названия книг не регистрируются! Предыдущая регистрация прошла только потому, что эксперты Роспатента не знали о существовании такой книги. Теперь они об этом знают и примут решение в соответствии с разделом 1202.08 Руководства по экспертизе товарных знаков, в котором чёрным по белому написано, что названия отдельных произведений не подлежат федеральной регистрации. Поражает юридическая безграмотность правителей города!!!
07:08:11 31-07-2026
Иорин (22:36:57 30-07-2026) У них с мозгами всё в порядке?!Товарные знаки на названи... Название книги не патентуется, патентуется слоган.
10:08:36 31-07-2026
Гость (07:08:11 31-07-2026) Название книги не патентуется, патентуется слоган. ... вообще все то, что вы тут написали, не патентуется
10:44:44 31-07-2026
Гость (07:08:11 31-07-2026) Название книги не патентуется, патентуется слоган. ... И слоганы не патентуются. Со слоганом можно зарегистрировать товарный знак, если только этот слоган не является названием книги. А словосочетание "Барнаул столица мира" это название книги и является объектом авторского права. А то, что название книги стало ушедшей в народ популярной фразой, не отменяет юридический статус этого словосочетания.
11:18:47 31-07-2026
Иорин (10:44:44 31-07-2026) И слоганы не патентуются. Со слоганом можно зарегистрировать... ну то есть я нигде не могу написать Барнаул -столица мира без разрешения автора книги.
Ну тогда я и слово Россия написать не могу. Песня Талькова на стихи того же Талькова называется Россия
Бред вы про слоганы несете уважаемая
13:00:29 31-07-2026
Гость (11:18:47 31-07-2026) ну то есть я нигде не могу написать Барнаул -столица мира бе... Бред несёте вы, уважаемый. Прежде чем рассуждать на эту тему, познакомтесь с законодательством по авторскому праву. Книгу с названием Барнаул столица мира вы сможете написать через 70 лет после смерти последнего соавтора этой книги, а до этого это словосочетание находится под охраной законодательства. Если вы этого не понимаете, то лучше помолчите, дабы не выглядеть банальным горлопаном из толпы, или местным юридически безграмотным журналистом, который не понимает разницы между патентом, товарным знаком и авторским правои. Слово Россия не является результатом творчества и не находится под охраной законодательства об авторском праве, и можете использовать его как угодно и где угодно. Займитесь юридическим ликбезом, или не лезьте в дела, в которых ничего не понимаете.
13:11:51 31-07-2026
Гость (11:18:47 31-07-2026) ну то есть я нигде не могу написать Барнаул -столица мира бе... Слово Россия используйте как хотите, и песню Тальковп можете горланить хоть за столом, хоть в подворотне, хоть в караоке, но для того, чтобы исполнить его песню с таким названием с профессиональной сцены, вам придётся получить разрешение на это у его наследников. Песни Талькоаа популярны в народе, но это не значит, что они принадлежат народу, его песни - это его интеллектуальная собственность и сейчас она принадлежит его наследникам, и только через 70 лет после его смерти эти песни станут всеобщим достоянием россиян. Таков закон.
10:59:53 31-07-2026
Продам свою долю за использование этих слов. Пока еще не слишком дорого. Торопитесь.
11:07:03 31-07-2026
Гость (10:59:53 31-07-2026) Продам свою долю за использование этих слов. Пока еще не сли... Принято.Напечатайте номер вашей банковской карты и код.Плииизз.
13:29:25 31-07-2026
Гость (10:59:53 31-07-2026) Продам свою долю за использование этих слов. Пока еще не сли... Тебе светит Ст.146,ч.2 УК РФ "Незаконное использование объекта авторского права". Давай, рискни деньгами и свободой!