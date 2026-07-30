Фраза "Барнаул — столица мира" будет принадлежать всем жителям города

Лозунг всегда будет частью города

30 июля 2026, 17:00, ИА Амител

Дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / Алиса AI / amic.ru

Фраза "Барнаул — столица мира" официально станет частью города, сообщает мэрия. В ближайшее время в Роспатент будет подана заявка на регистрацию товарного знака.

К такому решению пришли глава города Вячеслав Франк и Евгения Орехова, дочь Сергея Орехова — автора произведения "Барнаул — столица мира".

«Благодаря вам и вашему отцу фраза "Барнаул — столица мира" официально станет частью города и будет принадлежать всем барнаульцам», — подчеркнул Франк.

Напомним, 21 января предпринимательница Ольга Акименко решила превратить фразу "Барнаул — столица мира" в торговую марку. Это вызвало возмущение среди жителей города. Вячеслав Франк обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой взять ситуацию на личный контроль. 2 июля коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об аннулировании правовой охраны товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме.

Ранее музыканты написали песню "Барнаул — столица мира" по мотивам истории с патентом и судом. Авторы произведения родом из столицы Алтайского края.