Гроза и жара. О погоде в Алтайском крае 1 августа

Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

01 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 августа. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 2-7 м/с.