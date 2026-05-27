Рассказываем о значении рисунка протектора и ширине профиля

27 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHmstZ7

Летние шины Kama R14 / Фото: kamatyres.shop

Летние шины, в отличие от зимних, имеют усиленный каркас, жесткие боковины, специальный рисунок протектора. Кроме того, их изготавливают из особо твердой резиновой смеси. Все это обеспечивает повышение показателей курсовой устойчивости, делает езду по дорогам с любым покрытием более комфортной и безопасной. В качестве примера проверенного и недорого варианта — легковые летние шины Kama R14. На них видны глубокие прорези и канавки, задача которых — обеспечить эффективный отвод влаги и грязи, а также улучшить тягово-сцепные показатели на мокром асфальте.

Существует несколько основных параметров, на которые следует обращать внимание.

По ширине профиля шины делятся на два вида:

узкопрофильные — такой вариант обычно выбирают владельцы седанов, хэтчбеков, минивэнов, малогабаритного транспорта. Лучше всего такие шины ведут себя на дорогах с хорошим покрытием. К преимуществам можно отнести улучшенные тягово-сцепные характеристики, моментальную реакцию на команды, что помогает успешно маневрировать;

широкопрофильные — практичные шины, улучшающие курсовую устойчивость машины, гарантирующие быстрый разгон и сокращение тормозного пути. Оптимальный выбор для кроссоверов, внедорожников и так далее.

Также легковые летние шины отличаются рисунком протектора. Форма и расположение блоков, ширина и глубина прорезей, наличие дополнительных канавок и элементов влияет на поведение автомобиля на дороге:

симметричный (внешняя и внутренняя сторона шины идентичны) — это позволяет уверенно совершать маневры как на мокрой, так и на сухой дороге, улучшает курсовую стойкость и управляемость автомобиля. При этом они стоят недорого и способствуют экономии топлива;

ассиметричный — шины с таким рисунком стоят чуть дороже описанных выше, однако это полностью оправданно. Они точно следуют заданной траектории при езде на высоких скоростях, уверенно преодолевают крутые виражи и повороты, в том числе на мокрой дороге;

направленный — такой протектор повышает сцепление с дорожным полотном, в том числе и во время сильного дождя. Они чуть более шумные, зато гарантируют устойчивое поведение машины;

ненаправленный — этот вариант экономичен, поскольку его стоимость ниже аналогов. Шины с ненаправленным протектором гарантируют предсказуемое поведение машины в сухую погоду, но на мокрой трассе повышен риск аквапланирования.

Симметричный направленный рисунок рассчитан больше на асфальт, для езды по грунтовым дорогам лучше выбрать резину с ненаправленным симметричным протектором.

К дополнительным критериям выбора шин (при условии, что они выбираются для легкового авто, то есть это не шины для трактора, грузовика и прочих видов транспорта):

уровень шума (можно довериться описанию производителя, но лучше протестировать в реальных условиях, если этот параметр важен);

жесткость (чем более скоростную езду предпочитает водитель, тем выше должен быть указанный параметр);

конструкция (радиальная или диагональная).

При выборе комплекта летних шин стоит изучить особенности их конструкции и протекторного рисунка, оценить уровень жесткости и шума, индекс нагрузки и скорости. Только в этом случае комфортная и безопасная езда будет гарантирована.

ООО "Торговый дом "Кама"

Реклама