Десятиэтажку-долгострой в Бийске хотят продать за 106 млн рублей

Строительство дома остановили в 2018 году

13 июля 2026, 11:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске выставили на повторные торги замороженный строительный объект по адресу: улица Михаила Митрофанова, 3/1. Десятиэтажный дом, возведение которого подрядчик прекратил еще в 2018 году, оценивается в 106 миллионов рублей. Объявление о продаже разместили в реестре ГИС "Торги".

Согласно описанию лота, готовность здания составляет 64%, а его площадь достигает 4997,1 кв. м. Проектируемый объем строения — 17 850,92 куб. м. Из общей площади на квартиры приходится 3442,31 кв. м, из которых жилая часть — 1890,71 кв. м.

Возведением здания занималось производственное объединение "Железобетон" имени В. М. Мозырского, но в 2020 году его признали банкротом, а в 2023-м долгострой стал собственностью Бийска. С тех пор власти города через открытый аукцион ищут подрядчика, который завершит строительство.

Конструктивные элементы включают бетонный ленточный фундамент, утепленные кирпичные стены с вентилируемыми фасадами (облицовка керамической плиткой выполнена не полностью), газобетонные перегородки и плоскую рулонную кровлю. В документации указано, что все перечисленные конструкции находятся в хорошем состоянии. При этом инженерно-технические коммуникации к зданию пока не подведены.

Стартовая стоимость объекта — 106 млн рублей. Цена может меняться с шагом в 2,6 млн при повышении и 5,3 млн при понижении ставки. Нижний порог предложения установлен на отметке 53 млн рублей.

Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 3 августа 2026 года, сами торги пройдут 7 августа.