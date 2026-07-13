НОВОСТИОбщество

В России выступили с предложением об оплачиваемом отпуске для отцов

Инициатива призвана поддержать семью в самый напряженный период, когда помощь отца особенно важна

13 июля 2026, 10:50, ИА Амител

Отец, дети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Отец, дети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой, предложив предоставлять отцам оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней в первые три месяца после рождения или усыновления ребенка. Соответствующее письмо было направлено министру труда Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

В документе говорится о предоставлении работнику дополнительного оплачиваемого отпуска на 14 календарных дней, который можно использовать целиком или по частям в течение первых трех месяцев с момента появления ребенка.

«Можно включить в эту инициативу случаи усыновления или установления опеки. Это даст семье возможность самостоятельно выбрать оптимальное время для получения поддержки: сразу после родов, после выписки из роддома, во время первых медицинских осмотров ребенка или позже, когда помощь особенно необходима», — отметил он.

По мнению вице-спикера, первые месяцы после рождения ребенка — самый сложный период для семьи.

«Предоставление отцу законной возможности посвятить дополнительное время уходу за ребенком, поддержке матери и решению бытовых вопросов поможет сохранить здоровье матери и ребенка, развить ответственное родительство, укрепить семейные отношения и достичь национальных демографических целей», — заключил парламентарий.

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Отец в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Россия ЛДПР отпуск
       

Комментарии 4

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Шинник

10:58:21 13-07-2026

масло масленое ...
есть "по уходу за ребёнком", есть "ежегодные отпуска" ...

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Гость

11:26:44 13-07-2026

поддержать семью в самый напряженный период---в период выборов

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Гость

12:55:06 13-07-2026

Абсолютно правильные выше суждения/комменты ("Шинник" в 10.58 и "Гость" в 11.26)! И мы согласны!!!

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Гость

16:27:32 13-07-2026

Прикольно, 17-летнего усыновить и дадут 2 оплачиваемые недели, чтобы с ним побухать

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