Инициатива призвана поддержать семью в самый напряженный период, когда помощь отца особенно важна

13 июля 2026, 10:50, ИА Амител

Отец, дети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой, предложив предоставлять отцам оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней в первые три месяца после рождения или усыновления ребенка. Соответствующее письмо было направлено министру труда Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

В документе говорится о предоставлении работнику дополнительного оплачиваемого отпуска на 14 календарных дней, который можно использовать целиком или по частям в течение первых трех месяцев с момента появления ребенка.

«Можно включить в эту инициативу случаи усыновления или установления опеки. Это даст семье возможность самостоятельно выбрать оптимальное время для получения поддержки: сразу после родов, после выписки из роддома, во время первых медицинских осмотров ребенка или позже, когда помощь особенно необходима», — отметил он.

По мнению вице-спикера, первые месяцы после рождения ребенка — самый сложный период для семьи.

«Предоставление отцу законной возможности посвятить дополнительное время уходу за ребенком, поддержке матери и решению бытовых вопросов поможет сохранить здоровье матери и ребенка, развить ответственное родительство, укрепить семейные отношения и достичь национальных демографических целей», — заключил парламентарий.

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