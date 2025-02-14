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Какого числа будет Сретение Господне в 2025 году и что это за христианский праздник?

Эта дата несет в себе глубокий важный смысл – встречу истинно верующего с Богом

14 февраля 2025, 09:35, ИА Амител

Крыша православного храма / Фото: amic.ru
Крыша православного храма / Фото: amic.ru

На начало года приходится важный православный праздник – Сретение Господне. В этот день верующие вспоминают одно из самых знаковых библейских событий, посвященных первым дням жизни Иисуса Христа.

О том, когда Сретение Господне в 2025 году и какие традиции у этого праздника, – в материале amic.ru.

1

Когда Сретение Господне в 2025 году?

15 февраля. Дата праздника не меняется: она "привязана" к Рождеству Христову, поскольку обе эти даты посвящены событиям земной жизни Иисуса.
Сретение отмечают ровно через 40 дней после Рождества.
2

Что такое "сретение"?

В переводе с церковнославянского языка это слово обозначает "встречу", только в более глобальном понимании. Так называют явление, когда что-то маленькое встречается с чем-то большим.
3

Какой встрече посвящено Сретение Господне?

События, которым посвящен праздник, описаны в Евангелие от Луки. Считается, что через 40 дней после рождения Христа его увидел мудрый старец по имени Симеон.
Мужчина был книжником – человеком, который переводил Священное Писание. Существует легенда, что фразу в одной из книг он перевел с ошибкой. Звучала она так:
"Се Дева во чреве приимет и родит Сына".Симеона смутило, что "дева" может родить, поэтому он заменил это слово на "жену". Сразу после этого ему явился ангел и сказал поменять все назад. По легенде, мудрецу было сказано, что он будет жить на свете до тех пор, пока сам не увидит переведенное пророчество – появление Христа Господня.
В день Сретения Мария и Иосиф пришли в Иерусалим с Иисусом на руках, чтобы провести обряд посвящения Господу. Тогда к ним и подошел старец Симеон. Он взял младенца на руки и произнес:
"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".Предание гласит, что сразу после этого старец умер – пророчество сбылось. На момент этой знаковой встречи ему было порядка 360 лет.
4

В чем суть Сретения Господня?

В православии суть этого библейского события описывают как встречу верующего человека с Господом. Еще одна трактовка – встреча Старого и Нового Заветов.
5

Какие есть традиции в православии на Сретение Господне?

Главные христианские традиции в этот день связаны с походом в церковь. Во всех храмах в этот день проводят особенные литургии. Иногда они заканчиваются крестными ходами.

Одно из самых важных сретенских событий – освящение церквей. Церкви, освященные на Сретение, называют "громницами". Они оберегают дом от бед и несчастий.

После богослужений у верующих принято собирать за торжественным обедом самых близких людей. А перед тем как приступить к еде, обязательно нужно прочитать благодарственную молитву.

6

Народные приметы на Сретение Господне

В народе праздник приобрел третий смысл – встречу зимы с весной. Считалось, что после этого дня холода постепенно уходят, а солнце начинает светить все ярче и светлее. Поэтому и главные приметы связаны с погодой. Например, снегопады в этот день обозначают, что весна будет очень дождливой.
Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

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НОВОСТИОбщество
праздники религия

Комментарии 5

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Гость

10:48:55 14-02-2025

еще б сретение я не праздновал.

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Гость

11:45:27 14-02-2025

А какого числа в этом году наступит 8 марта?

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Гость

13:59:40 14-02-2025

"Сретенье" несет в себе глубокий важный смысл- это ритуал обрезания, принятый у иудеев, как бы вам не хотелось иного.

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Гость

15:29:15 14-02-2025

Гость (13:59:40 14-02-2025) "Сретенье" несет в себе глубокий важный смысл- это ритуал об... Это не обрезание, читайте статью!

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гость

18:15:43 14-02-2025

Гость (13:59:40 14-02-2025) "Сретенье" несет в себе глубокий важный смысл- это ритуал об... а нам-то их обрезание к чему?

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