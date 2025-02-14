Эта дата несет в себе глубокий важный смысл – встречу истинно верующего с Богом

14 февраля 2025, 09:35, ИА Амител

Крыша православного храма / Фото: amic.ru

На начало года приходится важный православный праздник – Сретение Господне. В этот день верующие вспоминают одно из самых знаковых библейских событий, посвященных первым дням жизни Иисуса Христа.

О том, когда Сретение Господне в 2025 году и какие традиции у этого праздника, – в материале amic.ru.

1 Когда Сретение Господне в 2025 году? 15 февраля. Дата праздника не меняется: она "привязана" к Рождеству Христову, поскольку обе эти даты посвящены событиям земной жизни Иисуса. Сретение отмечают ровно через 40 дней после Рождества.

2 Что такое "сретение"? В переводе с церковнославянского языка это слово обозначает "встречу", только в более глобальном понимании. Так называют явление, когда что-то маленькое встречается с чем-то большим.

3 Какой встрече посвящено Сретение Господне? События, которым посвящен праздник, описаны в Евангелие от Луки. Считается, что через 40 дней после рождения Христа его увидел мудрый старец по имени Симеон. Мужчина был книжником – человеком, который переводил Священное Писание. Существует легенда, что фразу в одной из книг он перевел с ошибкой. Звучала она так: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Симеона смутило, что "дева" может родить, поэтому он заменил это слово на "жену". Сразу после этого ему явился ангел и сказал поменять все назад. По легенде, мудрецу было сказано, что он будет жить на свете до тех пор, пока сам не увидит переведенное пророчество – появление Христа Господня. В день Сретения Мария и Иосиф пришли в Иерусалим с Иисусом на руках, чтобы провести обряд посвящения Господу. Тогда к ним и подошел старец Симеон. Он взял младенца на руки и произнес: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля". Предание гласит, что сразу после этого старец умер – пророчество сбылось. На момент этой знаковой встречи ему было порядка 360 лет.

4 В чем суть Сретения Господня? В православии суть этого библейского события описывают как встречу верующего человека с Господом. Еще одна трактовка – встреча Старого и Нового Заветов.

5 Какие есть традиции в православии на Сретение Господне? Главные христианские традиции в этот день связаны с походом в церковь. Во всех храмах в этот день проводят особенные литургии. Иногда они заканчиваются крестными ходами. Одно из самых важных сретенских событий – освящение церквей. Церкви, освященные на Сретение, называют "громницами". Они оберегают дом от бед и несчастий. После богослужений у верующих принято собирать за торжественным обедом самых близких людей. А перед тем как приступить к еде, обязательно нужно прочитать благодарственную молитву.