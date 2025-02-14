На начало года приходится важный православный праздник – Сретение Господне. В этот день верующие вспоминают одно из самых знаковых библейских событий, посвященных первым дням жизни Иисуса Христа.
О том, когда Сретение Господне в 2025 году и какие традиции у этого праздника, – в материале amic.ru.
1
Когда Сретение Господне в 2025 году?
15 февраля. Дата праздника не меняется: она "привязана" к Рождеству Христову, поскольку обе эти даты посвящены событиям земной жизни Иисуса.
Сретение отмечают ровно через 40 дней после Рождества.
2
Что такое "сретение"?
В переводе с церковнославянского языка это слово обозначает "встречу", только в более глобальном понимании. Так называют явление, когда что-то маленькое встречается с чем-то большим.
3
Какой встрече посвящено Сретение Господне?
События, которым посвящен праздник, описаны в Евангелие от Луки. Считается, что через 40 дней после рождения Христа его увидел мудрый старец по имени Симеон.
Мужчина был книжником – человеком, который переводил Священное Писание. Существует легенда, что фразу в одной из книг он перевел с ошибкой. Звучала она так:
"Се Дева во чреве приимет и родит Сына".Симеона смутило, что "дева" может родить, поэтому он заменил это слово на "жену". Сразу после этого ему явился ангел и сказал поменять все назад. По легенде, мудрецу было сказано, что он будет жить на свете до тех пор, пока сам не увидит переведенное пророчество – появление Христа Господня.
В день Сретения Мария и Иосиф пришли в Иерусалим с Иисусом на руках, чтобы провести обряд посвящения Господу. Тогда к ним и подошел старец Симеон. Он взял младенца на руки и произнес:
"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".Предание гласит, что сразу после этого старец умер – пророчество сбылось. На момент этой знаковой встречи ему было порядка 360 лет.
4
В чем суть Сретения Господня?
В православии суть этого библейского события описывают как встречу верующего человека с Господом. Еще одна трактовка – встреча Старого и Нового Заветов.
5
Какие есть традиции в православии на Сретение Господне?
Главные христианские традиции в этот день связаны с походом в церковь. Во всех храмах в этот день проводят особенные литургии. Иногда они заканчиваются крестными ходами.
Одно из самых важных сретенских событий – освящение церквей. Церкви, освященные на Сретение, называют "громницами". Они оберегают дом от бед и несчастий.
После богослужений у верующих принято собирать за торжественным обедом самых близких людей. А перед тем как приступить к еде, обязательно нужно прочитать благодарственную молитву.
6
Народные приметы на Сретение Господне
В народе праздник приобрел третий смысл – встречу зимы с весной. Считалось, что после этого дня холода постепенно уходят, а солнце начинает светить все ярче и светлее. Поэтому и главные приметы связаны с погодой. Например, снегопады в этот день обозначают, что весна будет очень дождливой.
10:48:55 14-02-2025
еще б сретение я не праздновал.
11:45:27 14-02-2025
А какого числа в этом году наступит 8 марта?
13:59:40 14-02-2025
"Сретенье" несет в себе глубокий важный смысл- это ритуал обрезания, принятый у иудеев, как бы вам не хотелось иного.
15:29:15 14-02-2025
Гость (13:59:40 14-02-2025) "Сретенье" несет в себе глубокий важный смысл- это ритуал об... Это не обрезание, читайте статью!
18:15:43 14-02-2025
Гость (13:59:40 14-02-2025) "Сретенье" несет в себе глубокий важный смысл- это ритуал об... а нам-то их обрезание к чему?