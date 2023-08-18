Синоптики скорректировали прогноз на вторую половину августа

18 августа 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится в Алтайском крае в ближайшие выходные, 19 и 20 августа. Самые интенсивные осадки синоптики прогнозируют в воскресенье в восточных и южных районах. Местами они будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 14 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На выходных в ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +13°С. Днем 19 августа ожидается от +19 до +24°С, а в воскресенье воздух уже прогреется до +20…+25°С. Лето к нам вернется и в последующие дни температура будет нарастать", – сообщила собеседница агентства.

Синоптик отметила, что в большинстве дней следующей недели дождей не предвидится: будет тепло и сухо. Уже к четвергу воздух днем прогреется до +24...+30°С.