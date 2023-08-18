Когда на Алтае закончатся затяжные дожди и вернется жара под +30 градусов?
Синоптики скорректировали прогноз на вторую половину августа
18 августа 2023, 13:15, ИА Амител
Неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится в Алтайском крае в ближайшие выходные, 19 и 20 августа. Самые интенсивные осадки синоптики прогнозируют в воскресенье в восточных и южных районах. Местами они будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 14 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"На выходных в ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +13°С. Днем 19 августа ожидается от +19 до +24°С, а в воскресенье воздух уже прогреется до +20…+25°С. Лето к нам вернется и в последующие дни температура будет нарастать", – сообщила собеседница агентства.
Синоптик отметила, что в большинстве дней следующей недели дождей не предвидится: будет тепло и сухо. Уже к четвергу воздух днем прогреется до +24...+30°С.
13:18:57 18-08-2023
Самый точный прогноз на завтра ,будет после завтра !
14:26:49 18-08-2023
Евгения (13:18:57 18-08-2023) Самый точный прогноз на завтра ,будет после завтра !... Абсолютно точно говорите!
17:23:28 18-08-2023
Евгения (13:18:57 18-08-2023) Самый точный прогноз на завтра ,будет после завтра !... Слушать наш Гидрометцентр, это себя не уважать.
14:44:52 18-08-2023
ну что началось-то? так хорошо было без жары... не надо больше +30 :/
15:21:44 18-08-2023
Элен без ребят (14:44:52 18-08-2023) ну что началось-то? так хорошо было без жары... не надо боль... надо надо. я в отпуск иду
15:53:26 18-08-2023
Элен без ребят (14:44:52 18-08-2023) ну что началось-то? так хорошо было без жары... не надо боль... даже если и +30 , то это уже не такие +30 что были в начале июня
17:24:54 18-08-2023
Проще к бабке гадалке сходить, она точно прогноз сделает!
20:39:24 18-08-2023
Наивные, как же можно предвидеть, куда ветер завтра подует?!
00:50:20 19-08-2023
Дмитрий (20:39:24 18-08-2023) Наивные, как же можно предвидеть, куда ветер завтра подует?!... По движению циклонов примерно можно. Их пути уже предсказуемы.
23:54:47 18-08-2023
Гость (15:53:26 18-08-2023) даже если и +30 , то это уже не такие +30 что были в начале ... В начале июня было+40.
09:31:22 19-08-2023
Евгения (13:18:57 18-08-2023) Самый точный прогноз на завтра ,будет после завтра !... Здравствуйте товарищи,начинаем пррограмму телепередач на завтра... Завтра вы увидите,то что никогда не видели,это будет завтра... Нет-нет-нет-нет мы хотим сегодня. Нет-нет-нет-нет мы хотим сейчас...
12:24:22 19-08-2023
Самый точный прогноз-это, завтра всё возможно..
13:20:08 19-08-2023
Гость (00:50:20 19-08-2023) По движению циклонов примерно можно. Их пути уже предсказуем... Главная песня метеорологов: Гляжу я на небо, тай думку гадаю....
07:26:15 21-08-2023
Где солнце и жара?! Сегодня 21 августа, туман, гроза, ливень. Прогноз как обычно обман! На юге алтайского края холодина! Гремит аж стекла трясутся.