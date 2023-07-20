Кратковременные дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с

20 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +26 до +31 градуса ожидается в Алтайском крае днем 20 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +26 до +28 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.