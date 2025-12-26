Кремлевская новогодняя елка стала одной из самых высоких в мире
Самую же высокую поставили в Бразилии
26 декабря 2025, 14:40, ИА Амител
Новогодняя ель, установленная в Кремле в текущем году, вошла в десятку самых высоких рождественских деревьев по всему миру, пишет РИА Новости.
Главная новогодняя елка страны была доставлена из Рузского района Подмосковья. Возраст дерева составляет 100 лет, его высота достигает 26 метров, а ширина нижнего яруса ветвей – 11 метров.
Лидером по высоте среди праздничных деревьев стала ель из Бразилии – ее высота 57 метров. На втором месте расположилась ель в Испании, возвышающаяся на 35 метров. Незначительно отстает от нее новогоднее дерево в Индонезии, достигающее 33 метров. Румынская и португальская елки разделили четвертую строчку рейтинга.
14:46:44 26-12-2025
вы определитесь . одной . или не одной ! самой !
14:53:07 26-12-2025
*Мем с бийским пенсионером про елочку*
15:02:41 26-12-2025
В новоселикатном на днях виедл, круче нарядили )))
Что нам москва, ясное дело, что бабки тратятся туда где не надо такое тратить
15:21:49 26-12-2025
А зарплата стала одной из низкой в мире
17:42:49 26-12-2025
Был вчера на метро Охотном Ряду.. Смотрел.
Елка да, елка на месте, красивая очень, но посмотреть только издалека можно
огорожена забором, не подойти, и охраняется оцеплением Росгвардии с автоматами.
Для кого она, такая красивая, там?
11:09:34 27-12-2025
Кремлевская новогодняя елка стала одной из самых высоких в мире.. Как и инфляция, пенсионный возраст...
23:55:34 27-12-2025
Первый место Бразилия второй Узбекский йолка сейчас
12:37:55 28-12-2025
Есть повод гордится! Как и уровнем жизни, медициной, автомобилестроением и прочим. Перечислять устанешь.