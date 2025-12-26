НОВОСТИОбщество

Кремлевская новогодняя елка стала одной из самых высоких в мире

Самую же высокую поставили в Бразилии

26 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Местные жители голосуют за место размещения главной новогодней елки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новогодняя ель, установленная в Кремле в текущем году, вошла в десятку самых высоких рождественских деревьев по всему миру, пишет РИА Новости.

Главная новогодняя елка страны была доставлена из Рузского района Подмосковья. Возраст дерева составляет 100 лет, его высота достигает 26 метров, а ширина нижнего яруса ветвей – 11 метров.

Лидером по высоте среди праздничных деревьев стала ель из Бразилии – ее высота 57 метров. На втором месте расположилась ель в Испании, возвышающаяся на 35 метров. Незначительно отстает от нее новогоднее дерево в Индонезии, достигающее 33 метров. Румынская и португальская елки разделили четвертую строчку рейтинга.

Новогодний городок на площади Свободы / Фото: barnaul.org

Главная елка Барнаула зажжется вечером 26 декабря на площади Свободы

В честь открытия для жителей и гостей города подготовлена яркая шоу-программа
Комментарии 8

Avatar Picture
серый

14:46:44 26-12-2025

вы определитесь . одной . или не одной ! самой !

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:07 26-12-2025

*Мем с бийским пенсионером про елочку*

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:41 26-12-2025

В новоселикатном на днях виедл, круче нарядили )))
Что нам москва, ясное дело, что бабки тратятся туда где не надо такое тратить

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:49 26-12-2025

А зарплата стала одной из низкой в мире

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:49 26-12-2025

Был вчера на метро Охотном Ряду.. Смотрел.
Елка да, елка на месте, красивая очень, но посмотреть только издалека можно


огорожена забором, не подойти, и охраняется оцеплением Росгвардии с автоматами.


Для кого она, такая красивая, там?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:34 27-12-2025

Кремлевская новогодняя елка стала одной из самых высоких в мире.. Как и инфляция, пенсионный возраст...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
M

23:55:34 27-12-2025

Первый место Бразилия второй Узбекский йолка сейчас

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

12:37:55 28-12-2025

Есть повод гордится! Как и уровнем жизни, медициной, автомобилестроением и прочим. Перечислять устанешь.

  -8 Нравится
Ответить
