Кремлевская новогодняя елка стала одной из самых высоких в мире

Самую же высокую поставили в Бразилии

26 декабря 2025, 14:40, ИА Амител

Новогодняя ель, установленная в Кремле в текущем году, вошла в десятку самых высоких рождественских деревьев по всему миру, пишет РИА Новости.

Главная новогодняя елка страны была доставлена из Рузского района Подмосковья. Возраст дерева составляет 100 лет, его высота достигает 26 метров, а ширина нижнего яруса ветвей – 11 метров.

Лидером по высоте среди праздничных деревьев стала ель из Бразилии – ее высота 57 метров. На втором месте расположилась ель в Испании, возвышающаяся на 35 метров. Незначительно отстает от нее новогоднее дерево в Индонезии, достигающее 33 метров. Румынская и португальская елки разделили четвертую строчку рейтинга.