Эксперт предупредил, что оспу обезьян могут обнаружить в России уже осенью

Оспу обезьян могут обнаружить в России осенью с началом эпидсезона, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Обычно в это время все инфекции проявляются. Если она есть в РФ, то осенью это точно проявится», — сказал он ТАСС.

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При этом эксперт уточнил, что инфекция не опасна и не потребует введения ограничений в стране. По его данным, оспа обезьян не представляет опасности, пока вирус не приобрёл способности передаваться воздушно-капельным путём.

Напомним, 23 июня всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией.