Цены на удобрения растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как это отразится на Алтае

Алтайские аграрии пока не испытывают дефицита, но сталкиваются с ростом затрат

23 марта 2026, 07:14, ИА Амител

Мировые цены на удобрения начали расти из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем. Военные действия в районе Ормузского пролива нарушили логистические цепочки поставок карбамида — одного из ключевых азотных удобрений. По данным "Ведомостей" и "Известий", из 2,1 млн тонн продукции примерно половина не дошла до рынков сбыта. На этом фоне стоимость карбамида (мочевины) выросла более чем на треть с начала конфликта, рассказывает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Алтай ориентируется на российские удобрения

В Алтайском крае ситуация остается относительно стабильной: регион в основном использует продукцию отечественных производителей. Однако и здесь происходят изменения.

Как рассказал коммерческий директор Михайловского завода химреактивов Сергей Малахов, предприятие вынуждено сокращать выпуск сульфата аммония и переориентироваться на новые направления.

«Мы запустили новую линию — производство гумата калия, будем развивать это направление. А сульфат аммония — не наше сырье, мы его закупаем. При этом в Кузбассе построили крупное предприятие с объемом до 250 тысяч тонн в месяц. С такими масштабами мы просто не можем конкурировать», — отметил Сергей Малахов.

Импорт заменили российскими аналогами

Проблемы с поставками удобрений возникли еще в 2022 году, когда из России ушли европейские компании. Однако рынок сумел адаптироваться.

Заместитель генерального директора компании "Гравитех" Анна Матвеева рассказала, что после ухода зарубежных поставщиков компания перешла на продукцию российских производителей.

«Мы работали с европейскими удобрениями, но после 2022 года поставки прекратились. Российский рынок быстро среагировал — тот же "Акрон" начал выпускать аналоги. По качеству нас все устраивает, а цена даже ниже», — пояснила она.

Навоз стал проблемой для животноводов

При этом на внутреннем рынке появляются и новые ограничения. В частности, с 2023 года навоз и помет официально признаны побочными продуктами животноводства. Это требует создания специальных хранилищ, что становится серьезной нагрузкой для фермеров.

Предприниматель Татьяна Стиций, которая держала около 200 голов скота, была вынуждена закрыть хозяйство.

«Чтобы хранить навоз, нужно строить специальные площадки с проектной документацией. Это миллионы рублей. У мелких хозяйств таких возможностей нет», — говорит она.

По ее словам, ситуацию также осложняют нехватка кадров и низкая рентабельность мясного скотоводства.

Дефицита нет, но растет логистика

Несмотря на внешние факторы, сами аграрии дефицита удобрений не фиксируют. Директор ООО "Русское поле" Андрей Коломеец отметил, что хозяйства используют преимущественно российскую продукцию.

«Цена на удобрения осталась примерно на уровне прошлого года. Мы закупали их еще осенью, даже дешевле. Импортных удобрений практически нет — используем отечественные», — рассказал Андрей Коломеец.

Однако рост цен может продолжиться за счет логистики. По словам Сергея Малахова, за последние полгода тарифы РЖД на перевозки повышались уже трижды — как на аренду вагонов, так и на транспортировку.