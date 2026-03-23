До +6 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 23 марта

23 марта 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 23 марта в Алтайском крае ожидается от +1 до +6 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В регионе обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле обещают от +1 до +3 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.