В Барнауле мальчик погиб от удара током во время игры с другом на крыше гаража
Прокуратура Алтайского края взяла расследование на контроль
23 марта 2026, 07:28, ИА Амител
В Барнауле произошла трагедия с участием детей: один ребенок погиб, второй получил травмы после удара электрическим током.
По данным СУ СК России по Алтайскому краю, инцидент произошел около 18:00 по адресу Шукшина, 32. Два мальчика находились на крыше гаража, где задели электропровод под напряжением. В результате ребенок 2014 года рождения скончался на месте. Его друг 2016 года рождения был доставлен в Алтайский краевой клинический центр материнства и детства.
Как сообщили в региональном Минздраве, после осмотра состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. Законный представитель ребенка оформил отказ от госпитализации.
«На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», — отметили в ведомстве.
Прокуратура Алтайского края взяла расследование на контроль. Проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
По словам очевидцев, один из мальчиков залез на гараж и задел провод, после чего его друг попытался помочь и также получил удар током. Знакомые и одноклассники погибшего выражают соболезнования семье, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе в городском поселении Лянтори вечером 14 февраля произошла трагедия у крытого хоккейного корта — пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши здания. В результате происшествия погиб 12-летний подросток, еще один ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
07:58:26 23-03-2026
Крыша гаража, не место для игр.
20:59:30 23-03-2026
Гость (07:58:26 23-03-2026) Крыша гаража, не место для игр.... и в 11 лет это пора-бы знать. Другое дело почему туда проброшен провод?! откуда??
08:01:58 23-03-2026
Надо заниматься воспитанием детей, сами виноваты что ударило эл. током, крыша гаража не место для игр
08:43:06 23-03-2026
Гость (08:01:58 23-03-2026) Надо заниматься воспитанием детей, сами виноваты что ударило... Видать детство у вас прошло в инкубаторе... В моём детстве чего только не было - порой вспомнить страшно - так что просто трагическая случайность, деток и их родителей жаль. Но ограничивать на этом основании всех и везде - прямая дорога к тому, что наше подрастающее поколение не познает жизнь и ничего не будет уметь делать - ни руками, ни головой.
08:59:08 23-03-2026
Гость (08:01:58 23-03-2026) Надо заниматься воспитанием детей, сами виноваты что ударило... так иди и занимайся,чего здесь желчью исходишь?
ужасное горе в семью пришло, но найдется уникум с недержанием ,и подопнет, найдет виновных и осудит.
ты так своих воспитываешь? в ненависти ?
09:38:37 23-03-2026
Гость (08:59:08 23-03-2026) так иди и занимайся,чего здесь желчью исходишь?ужасное г... Пацан сам себе был предоставлен. Терроризировал детей и в классе, и на улице. Если в 10 лет такое вытворял, страшно представить, что из него выросло бы. Как только прочитал новость, первая мысль была, что это он.
09:50:06 23-03-2026
Гость (09:38:37 23-03-2026) Пацан сам себе был предоставлен. Терроризировал детей и в кл... Вырос бы лидер (если действительно был он). Или вырастет. Таких вот инкубаторских и гнобит... А кто по гаражам / котлованам / стройкам лазит - давно бы ему отпор дали...
10:35:27 23-03-2026
@ (09:50:06 23-03-2026) Вырос бы лидер (если действительно был он). Или вырастет. Та... Ага. К успеху шел. Однозначно!
10:41:00 23-03-2026
@ (09:50:06 23-03-2026) Вырос бы лидер (если действительно был он). Или вырастет. Та... О да, вырос бы. Был у нас такой в классе. Всех достал. После окончания школы через пару лет из-под снега вытаял - были те самые девяностые, видимо, до успеха чуток не дотянул.
21:00:59 23-03-2026
Гость (10:41:00 23-03-2026) О да, вырос бы. Был у нас такой в классе. Всех достал. После... у нас такой же был, посадили сразу же, так и сгнил по тюрьмам и колониям
09:54:33 23-03-2026
Гость (09:38:37 23-03-2026) Пацан сам себе был предоставлен. Терроризировал детей и в кл... страшно представить, что такие вот как вы, считающие его смерть заслуженной,наверняка себя относите к хорошим людям
10:36:31 23-03-2026
Гость (09:54:33 23-03-2026) страшно представить, что такие вот как вы, считающие его сме... Где Вы увидели про заслуженную смерть? Видимо, сами так думаете.
11:29:54 23-03-2026
Гость (10:36:31 23-03-2026) Где Вы увидели про заслуженную смерть? Видимо, сами так дума... а зачем тогда обсуждаете его поведение, каким он был? чтобы что?
это прежде всего ребенок, погибший трагически, по халатности взрослых.
хуже бабы базарной себя ведете, недостойно.
и выводы ваши глупые про меня.я не пляшу на костях,а для вас это , вероятно, обычное дело
13:05:49 23-03-2026
Гость (11:29:54 23-03-2026) а зачем тогда обсуждаете его поведение, каким он был? чтобы ... Какая Вы впечатлительная дама!)
15:02:00 23-03-2026
Гость (13:05:49 23-03-2026) Какая Вы впечатлительная дама!)... нет,я здравомыслящая.
а вас и человеком не назвать, существо какое то
13:09:43 23-03-2026
Гость (09:54:33 23-03-2026) страшно представить, что такие вот как вы, считающие его сме... И да, я - хороший человек. В отличие от этого пацана, семилеток лежачих не дубасил! И спины никому не повреждал. И это все в 10 то лет!!! Страшно ей. Боялась бы, когда через несколько лет на улице его встретила.
15:00:48 23-03-2026
Гость (13:09:43 23-03-2026) И да, я - хороший человек. В отличие от этого пацана, семиле... права я ,баба ты базарная
мальца нет-а ты здесь чушь про него собираешь.
тебе что мертвому и глупому-не понять своего фиаско
09:44:46 23-03-2026
Гость (08:01:58 23-03-2026) Надо заниматься воспитанием детей, сами виноваты что ударило... Самовольно поставленному гаражу там не место. И не понятно, что за провод. Дети всегда лазили куда можно залезть - это детство..
08:10:03 23-03-2026
был мальчик.. и нет мальчика..
08:34:19 23-03-2026
Кто-то в детстве не прыгал по крышам гаражей? Всегда будут такие случаи. Это, к сожалению, неизбежно. Мы в детстве по стройкам прыгали. Один однокашник в 11 или 12 лет упал в шахту лифта. Насмерть.
21:03:22 23-03-2026
Пузырек (08:34:19 23-03-2026) Кто-то в детстве не прыгал по крышам гаражей? Всегда будут ... у нас между гаражами упал как-то пацан знакомый и застрял спину сломал, парализованный -ноги. по-моему умер лет через 10 лежачих
09:03:56 23-03-2026
теперь хозяина гаража посадят ! подключился наверняка не законно
09:36:13 23-03-2026
гость (09:03:56 23-03-2026) теперь хозяина гаража посадят ! подключился наверняка не зак... С крыши гараж до провода дотянулись, провод может быть отдельно.
09:28:01 23-03-2026
Хозяина гаража однозначно в тюрьму и те, кто его защищает, не правы. Он разместил во дворе незаконно свое опасное имущество. Например, я налью ведро бензина, свечку рядом зажгу и поставлю во дворе - запнулся? А не надо было подходить и запинаться. Так что ли?
10:33:43 23-03-2026
А вот скажите, вы с чего решили, что гараж стоял незаконно? Или электричество было подключено незаконно? В статье об этом ни слова, или все пипец экспертами стали???
А вот вам альтернатива: гараж законный и подключения электричества тоже, и было выполнено по нормам, но до этих детей кто-то (возможно, они же) лазили, бегали и, запнувшись, порвали провод (если хотите сказать, не там был размещён, напомню, гараж не детская площадка), и он так остался, а следующие, с которыми случилось, это просто случайность. И кто тогда виноват?
13:14:10 23-03-2026
Жалко пацаненка. Родился не в том месте. Я раньше на потоке жил и там этого добра в виде самовольных гаражей и погребов навалом. Все загажено. Насмотрелся. Сейчас живу в центре в доме с подземной парковкой, охраной, видеокамерами везде. Вокруг дома забор, детская площадка и еще зона отдыха на крыше. И главное все люди воспитанные, никто не мусорит и не плюет. В моем доме такая ситуация с проводом в принципе невозможна. У нас получается так, что, если ты нищий, то живи с полубомжами в трущобах и подвергай детей опасности. Но по сути-то можно ведь порядок навести, как в Германии, где за все штраф. Не заплатил и не убрал гараж - повысить штраф в 100 раз и в тюрьму на три года. Припарковал машину на газоне - год работ. У нас вообще обнаглели до предела, безнаказанность полная - захотел электричество из окна в гараж, сделал и пофиг на всех. Работники УК не отследили, не устранили, не пригласили участкового. Их тоже так-то под суд.
11:35:16 23-03-2026
Гость (09:28:01 23-03-2026) Хозяина гаража однозначно в тюрьму и те, кто его защищает, н... Вас заминусовали, но я с вами согласен!
09:29:41 23-03-2026
Администрации районов города, сносить надо незаконные, самовольные металлические гаражи. Халатность...
09:55:29 23-03-2026
И всё же - требования на электропроводку соблюдены? Высота электропроводки, голые провода или в изоляции и т.д. Много у нас самовольных не только гаражей.. посмотрите какой порядок с проводами (в т.ч. телефонные, оптоволокно, электро..). Неужели нет гостов и стандартов.. контролерами и проверяющими оказались мальчики.
11:34:01 23-03-2026
Пацаны всегда лазили и будут лазить по гаражам! А вот тот, кто провод неизолированный разместил что его ребенок рукой достанет- настоящий преступник. Пусть теперь его всю жизнь совесть мучает. Если она у него есть...
11:53:37 23-03-2026
Гость (11:34:01 23-03-2026) Пацаны всегда лазили и будут лазить по гаражам! А вот тот, к... ---- а разве можно лазить по чужому имуществу?.. Когда уже родители за своими недорослями следить то начнут, и отвечать за их делишки?
12:11:44 23-03-2026
Гость (11:53:37 23-03-2026) ---- а разве можно лазить по чужому имуществу?.. Когда уже ... Таблетки принять забыли? За что должны отвечать родители погибшего ребенка? Я живу рядом, в курсе. Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража. Рядом лежал оголенный провод - хозяину гаража, видимо, чтобы удобнее пиво пить при свете. Ребенок не заметил и случайно задел. Вчера погода сами знаете какая была, одежда па мальчишке вся мокрая. Закоротило. Второй, младший, попытался оттащить. Сам чуть не умер. Пусть теперь этотму .... (хозяину гаража) всю жизнь его паскудную оставшуюся эти мальчишки во сне приходят...
12:21:51 23-03-2026
Гость (12:11:44 23-03-2026)Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража.... ну у вас и фантазия...
14:54:36 23-03-2026
Гость (12:21:51 23-03-2026) ну у вас и фантазия...... Человек всё верно описал. Поясните что не так?
18:12:50 23-03-2026
Гость (12:11:44 23-03-2026) Таблетки принять забыли? За что должны отвечать родители пог... Как то не сходятся показания - десятилетний ребенок (2014 года рождения), как он мог остаться 10-ти летним в 2026 году?
12:16:47 23-03-2026
У нас в классе тоже такой "лидер" был. Помер от пьянки в 90-ых.
13:55:10 23-03-2026
гость (12:16:47 23-03-2026) О да, вырос бы. Был у нас такой в классе. Всех достал. После... Ты-то как не помер, непонятно...
12:41:48 23-03-2026
Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража.----- то есть, это нормально по вашему? Посмотреть бы вас, когда подобный пацаненок на крыше вашего авто с лопаткой бы ковырялся)) Для особо одаренных - на своих крышвх надо лопатками ковыряться!
12:53:53 23-03-2026
Гость (12:41:48 23-03-2026) Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража... че так распереживался за чужое имущество?
и имущество ли, а не самовол, еще не известно
12:56:47 23-03-2026
и да, мальчишка спас чью то жизнь, возможно хозяина гаража
вы не можете не плясать на костях ребенка?что у вас за заболевание? жечь вместо сердца?
13:31:42 23-03-2026
Гость (12:41:48 23-03-2026) Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража... Лопаткой надо бы в набалдашнике твоем поковыряться, боюсь только мозгов там с гулькин хрен и то не наковыряешь. Причем тут твоя машина и гараж? Думай маленько, когда пули-то отливаешь. Собственник хренов. За свои железяки готовы невинных пацанов убивать...
14:19:56 23-03-2026
Гость (13:31:42 23-03-2026) Лопаткой надо бы в набалдашнике твоем поковыряться, боюсь то... 10 летний деточка должен ковырять своей лопаткой в песочнице во дворе ручейки делать, например, но никак не на крыше чужого гаража. Ну а если простые истины не доходят до таких умных, как вы, то случается то, что случилось.
14:57:56 23-03-2026
Гость (14:19:56 23-03-2026) 10 летний деточка должен ковырять своей лопаткой в песочнице... во всех детских смертях виноваты взрослые.
доступ на крышу гаража-ответственность владельца.
15:00:48 23-03-2026
Был похожий случай на ВРЗ. Там изоляция на проводе от старости испортилась и замкнула на железную ограду. Тоже ребенок погиб.
15:15:26 23-03-2026
Гость (15:00:48 23-03-2026) Был похожий случай на ВРЗ. Там изоляция на проводе от старос... Тут другой случай. Хозяин гаража сбросил оголенный провод из окна своей квартиры себе на гараж. Редкий идиот...
10:28:39 24-03-2026
Ну ладно, вы уж тоже не выдумывайте, провод был не оголённый, а просто не предназначенный для улицы.
И от перепадов температуры изоляция лопнула.
Хозяин, конечно, виноват, что подключил, и УК виновата, что не отключила и не проследила, но с мальчишек снимать ответственность не стоит, гараж есть гараж, это не место для игр, и да, хоть и самовольно установленное, но чужое имущество.
23:24:15 24-03-2026
Хозяина самовольной постройки посадить в тюрьму за смерть ребёнка и снести все эти незаконно стоящие железные гаражи.
А хозяин гаража ты сарадип просто . просто ,