В Барнауле мальчик погиб от удара током во время игры с другом на крыше гаража

Прокуратура Алтайского края взяла расследование на контроль

23 марта 2026, 07:28, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле произошла трагедия с участием детей: один ребенок погиб, второй получил травмы после удара электрическим током.

По данным СУ СК России по Алтайскому краю, инцидент произошел около 18:00 по адресу Шукшина, 32. Два мальчика находились на крыше гаража, где задели электропровод под напряжением. В результате ребенок 2014 года рождения скончался на месте. Его друг 2016 года рождения был доставлен в Алтайский краевой клинический центр материнства и детства.

Как сообщили в региональном Минздраве, после осмотра состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. Законный представитель ребенка оформил отказ от госпитализации.

«На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Алтайского края взяла расследование на контроль. Проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По словам очевидцев, один из мальчиков залез на гараж и задел провод, после чего его друг попытался помочь и также получил удар током. Знакомые и одноклассники погибшего выражают соболезнования семье, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе в городском поселении Лянтори вечером 14 февраля произошла трагедия у крытого хоккейного корта — пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши здания. В результате происшествия погиб 12-летний подросток, еще один ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Барнаул дети трагедия

Комментарии 47


Гость

07:58:26 23-03-2026

Крыша гаража, не место для игр.

Гость

20:59:30 23-03-2026

Гость (07:58:26 23-03-2026) Крыша гаража, не место для игр.... и в 11 лет это пора-бы знать. Другое дело почему туда проброшен провод?! откуда??

Гость

08:01:58 23-03-2026

Надо заниматься воспитанием детей, сами виноваты что ударило эл. током, крыша гаража не место для игр

@

08:43:06 23-03-2026

Гость (08:01:58 23-03-2026) Надо заниматься воспитанием детей, сами виноваты что ударило... Видать детство у вас прошло в инкубаторе... В моём детстве чего только не было - порой вспомнить страшно - так что просто трагическая случайность, деток и их родителей жаль. Но ограничивать на этом основании всех и везде - прямая дорога к тому, что наше подрастающее поколение не познает жизнь и ничего не будет уметь делать - ни руками, ни головой.

Гость

08:59:08 23-03-2026

Гость (08:01:58 23-03-2026) Надо заниматься воспитанием детей, сами виноваты что ударило... так иди и занимайся,чего здесь желчью исходишь?
ужасное горе в семью пришло, но найдется уникум с недержанием ,и подопнет, найдет виновных и осудит.
ты так своих воспитываешь? в ненависти ?

Гость

09:38:37 23-03-2026

Гость (08:59:08 23-03-2026) так иди и занимайся,чего здесь желчью исходишь?ужасное г... Пацан сам себе был предоставлен. Терроризировал детей и в классе, и на улице. Если в 10 лет такое вытворял, страшно представить, что из него выросло бы. Как только прочитал новость, первая мысль была, что это он.

@

09:50:06 23-03-2026

Гость (09:38:37 23-03-2026) Пацан сам себе был предоставлен. Терроризировал детей и в кл... Вырос бы лидер (если действительно был он). Или вырастет. Таких вот инкубаторских и гнобит... А кто по гаражам / котлованам / стройкам лазит - давно бы ему отпор дали...

Гость

10:35:27 23-03-2026

@ (09:50:06 23-03-2026) Вырос бы лидер (если действительно был он). Или вырастет. Та... Ага. К успеху шел. Однозначно!

Гость

10:41:00 23-03-2026

@ (09:50:06 23-03-2026) Вырос бы лидер (если действительно был он). Или вырастет. Та... О да, вырос бы. Был у нас такой в классе. Всех достал. После окончания школы через пару лет из-под снега вытаял - были те самые девяностые, видимо, до успеха чуток не дотянул.

Гость

21:00:59 23-03-2026

Гость (10:41:00 23-03-2026) О да, вырос бы. Был у нас такой в классе. Всех достал. После... у нас такой же был, посадили сразу же, так и сгнил по тюрьмам и колониям

Гость

09:54:33 23-03-2026

Гость (09:38:37 23-03-2026) Пацан сам себе был предоставлен. Терроризировал детей и в кл... страшно представить, что такие вот как вы, считающие его смерть заслуженной,наверняка себя относите к хорошим людям

Гость

10:36:31 23-03-2026

Гость (09:54:33 23-03-2026) страшно представить, что такие вот как вы, считающие его сме... Где Вы увидели про заслуженную смерть? Видимо, сами так думаете.

Гость

11:29:54 23-03-2026

Гость (10:36:31 23-03-2026) Где Вы увидели про заслуженную смерть? Видимо, сами так дума... а зачем тогда обсуждаете его поведение, каким он был? чтобы что?
это прежде всего ребенок, погибший трагически, по халатности взрослых.
хуже бабы базарной себя ведете, недостойно.
и выводы ваши глупые про меня.я не пляшу на костях,а для вас это , вероятно, обычное дело

Гость

13:05:49 23-03-2026

Гость (11:29:54 23-03-2026) а зачем тогда обсуждаете его поведение, каким он был? чтобы ... Какая Вы впечатлительная дама!)

Гость

15:02:00 23-03-2026

Гость (13:05:49 23-03-2026) Какая Вы впечатлительная дама!)... нет,я здравомыслящая.

а вас и человеком не назвать, существо какое то

Гость

13:09:43 23-03-2026

Гость (09:54:33 23-03-2026) страшно представить, что такие вот как вы, считающие его сме... И да, я - хороший человек. В отличие от этого пацана, семилеток лежачих не дубасил! И спины никому не повреждал. И это все в 10 то лет!!! Страшно ей. Боялась бы, когда через несколько лет на улице его встретила.

Гость

15:00:48 23-03-2026

Гость (13:09:43 23-03-2026) И да, я - хороший человек. В отличие от этого пацана, семиле... права я ,баба ты базарная
мальца нет-а ты здесь чушь про него собираешь.

тебе что мертвому и глупому-не понять своего фиаско

Гость

09:44:46 23-03-2026

Гость (08:01:58 23-03-2026) Надо заниматься воспитанием детей, сами виноваты что ударило... Самовольно поставленному гаражу там не место. И не понятно, что за провод. Дети всегда лазили куда можно залезть - это детство..

Гость

08:10:03 23-03-2026

был мальчик.. и нет мальчика..

Пузырек

08:34:19 23-03-2026

Кто-то в детстве не прыгал по крышам гаражей? Всегда будут такие случаи. Это, к сожалению, неизбежно. Мы в детстве по стройкам прыгали. Один однокашник в 11 или 12 лет упал в шахту лифта. Насмерть.

Гость

21:03:22 23-03-2026

Пузырек (08:34:19 23-03-2026) Кто-то в детстве не прыгал по крышам гаражей? Всегда будут ... у нас между гаражами упал как-то пацан знакомый и застрял спину сломал, парализованный -ноги. по-моему умер лет через 10 лежачих

гость

09:03:56 23-03-2026

теперь хозяина гаража посадят ! подключился наверняка не законно

Гость

09:36:13 23-03-2026

гость (09:03:56 23-03-2026) теперь хозяина гаража посадят ! подключился наверняка не зак... С крыши гараж до провода дотянулись, провод может быть отдельно.

Гость

09:28:01 23-03-2026

Хозяина гаража однозначно в тюрьму и те, кто его защищает, не правы. Он разместил во дворе незаконно свое опасное имущество. Например, я налью ведро бензина, свечку рядом зажгу и поставлю во дворе - запнулся? А не надо было подходить и запинаться. Так что ли?

Гость

10:33:43 23-03-2026

[Гость (09:28:01 23-03-2026): Хозяина гаража однозначно в тюрьму, и те, кто его защищает, на... ]
А вот скажите, вы с чего решили, что гараж стоял незаконно? Или электричество было подключено незаконно? В статье об этом ни слова, или все пипец экспертами стали???
А вот вам альтернатива: гараж законный и подключения электричества тоже, и было выполнено по нормам, но до этих детей кто-то (возможно, они же) лазили, бегали и, запнувшись, порвали провод (если хотите сказать, не там был размещён, напомню, гараж не детская площадка), и он так остался, а следующие, с которыми случилось, это просто случайность. И кто тогда виноват?

Гость

13:14:10 23-03-2026

Жалко пацаненка. Родился не в том месте. Я раньше на потоке жил и там этого добра в виде самовольных гаражей и погребов навалом. Все загажено. Насмотрелся. Сейчас живу в центре в доме с подземной парковкой, охраной, видеокамерами везде. Вокруг дома забор, детская площадка и еще зона отдыха на крыше. И главное все люди воспитанные, никто не мусорит и не плюет. В моем доме такая ситуация с проводом в принципе невозможна. У нас получается так, что, если ты нищий, то живи с полубомжами в трущобах и подвергай детей опасности. Но по сути-то можно ведь порядок навести, как в Германии, где за все штраф. Не заплатил и не убрал гараж - повысить штраф в 100 раз и в тюрьму на три года. Припарковал машину на газоне - год работ. У нас вообще обнаглели до предела, безнаказанность полная - захотел электричество из окна в гараж, сделал и пофиг на всех. Работники УК не отследили, не устранили, не пригласили участкового. Их тоже так-то под суд.

Гость

11:35:16 23-03-2026

Гость (09:28:01 23-03-2026) Хозяина гаража однозначно в тюрьму и те, кто его защищает, н... Вас заминусовали, но я с вами согласен!

Гость

09:29:41 23-03-2026

Администрации районов города, сносить надо незаконные, самовольные металлические гаражи. Халатность...

dok_СФ

09:55:29 23-03-2026

И всё же - требования на электропроводку соблюдены? Высота электропроводки, голые провода или в изоляции и т.д. Много у нас самовольных не только гаражей.. посмотрите какой порядок с проводами (в т.ч. телефонные, оптоволокно, электро..). Неужели нет гостов и стандартов.. контролерами и проверяющими оказались мальчики.

Гость

11:34:01 23-03-2026

Пацаны всегда лазили и будут лазить по гаражам! А вот тот, кто провод неизолированный разместил что его ребенок рукой достанет- настоящий преступник. Пусть теперь его всю жизнь совесть мучает. Если она у него есть...

Гость

11:53:37 23-03-2026

Гость (11:34:01 23-03-2026) Пацаны всегда лазили и будут лазить по гаражам! А вот тот, к... ---- а разве можно лазить по чужому имуществу?.. Когда уже родители за своими недорослями следить то начнут, и отвечать за их делишки?

Гость

12:11:44 23-03-2026

Гость (11:53:37 23-03-2026) ---- а разве можно лазить по чужому имуществу?.. Когда уже ... Таблетки принять забыли? За что должны отвечать родители погибшего ребенка? Я живу рядом, в курсе. Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража. Рядом лежал оголенный провод - хозяину гаража, видимо, чтобы удобнее пиво пить при свете. Ребенок не заметил и случайно задел. Вчера погода сами знаете какая была, одежда па мальчишке вся мокрая. Закоротило. Второй, младший, попытался оттащить. Сам чуть не умер. Пусть теперь этотму .... (хозяину гаража) всю жизнь его паскудную оставшуюся эти мальчишки во сне приходят...

Гость

12:21:51 23-03-2026

Гость (12:11:44 23-03-2026)Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража.... ну у вас и фантазия...

Гость

14:54:36 23-03-2026

Гость (12:21:51 23-03-2026) ну у вас и фантазия...... Человек всё верно описал. Поясните что не так?

Гость

18:12:50 23-03-2026

Гость (12:11:44 23-03-2026) Таблетки принять забыли? За что должны отвечать родители пог... Как то не сходятся показания - десятилетний ребенок (2014 года рождения), как он мог остаться 10-ти летним в 2026 году?

гость

12:16:47 23-03-2026

О да, вырос бы. Был у нас такой в классе. Всех достал. После окончания школы через пару лет из-под снега вытаял - были те самые девяностые, видимо, до успеха чуток не дотянул.
У нас в классе тоже такой "лидер" был. Помер от пьянки в 90-ых.

Гость

13:55:10 23-03-2026

гость (12:16:47 23-03-2026) О да, вырос бы. Был у нас такой в классе. Всех достал. После... Ты-то как не помер, непонятно...

Гость

12:41:48 23-03-2026

Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража.----- то есть, это нормально по вашему? Посмотреть бы вас, когда подобный пацаненок на крыше вашего авто с лопаткой бы ковырялся)) Для особо одаренных - на своих крышвх надо лопатками ковыряться!

Гость

12:53:53 23-03-2026

Гость (12:41:48 23-03-2026) Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража... че так распереживался за чужое имущество?
и имущество ли, а не самовол, еще не известно

Гость

12:56:47 23-03-2026

Гость (12:41:48 23-03-2026) Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража...
и да, мальчишка спас чью то жизнь, возможно хозяина гаража

вы не можете не плясать на костях ребенка?что у вас за заболевание? жечь вместо сердца?

Гость

13:31:42 23-03-2026

Гость (12:41:48 23-03-2026) Пацаненок 10 лет копал детской лопаткой снег на крыше гаража... Лопаткой надо бы в набалдашнике твоем поковыряться, боюсь только мозгов там с гулькин хрен и то не наковыряешь. Причем тут твоя машина и гараж? Думай маленько, когда пули-то отливаешь. Собственник хренов. За свои железяки готовы невинных пацанов убивать...

Гость

14:19:56 23-03-2026

Гость (13:31:42 23-03-2026) Лопаткой надо бы в набалдашнике твоем поковыряться, боюсь то... 10 летний деточка должен ковырять своей лопаткой в песочнице во дворе ручейки делать, например, но никак не на крыше чужого гаража. Ну а если простые истины не доходят до таких умных, как вы, то случается то, что случилось.

Гость

14:57:56 23-03-2026

Гость (14:19:56 23-03-2026) 10 летний деточка должен ковырять своей лопаткой в песочнице... во всех детских смертях виноваты взрослые.
доступ на крышу гаража-ответственность владельца.

Гость

15:00:48 23-03-2026

Был похожий случай на ВРЗ. Там изоляция на проводе от старости испортилась и замкнула на железную ограду. Тоже ребенок погиб.

Гость

15:15:26 23-03-2026

Гость (15:00:48 23-03-2026) Был похожий случай на ВРЗ. Там изоляция на проводе от старос... Тут другой случай. Хозяин гаража сбросил оголенный провод из окна своей квартиры себе на гараж. Редкий идиот...

Гость

10:28:39 24-03-2026

[Гость (15:15:26 23-03-2026): Тут другой случай. Хозяин гаража сбросил оголенный провод из... ]
Ну ладно, вы уж тоже не выдумывайте, провод был не оголённый, а просто не предназначенный для улицы.
И от перепадов температуры изоляция лопнула.
Хозяин, конечно, виноват, что подключил, и УК виновата, что не отключила и не проследила, но с мальчишек снимать ответственность не стоит, гараж есть гараж, это не место для игр, и да, хоть и самовольно установленное, но чужое имущество.

Гость

23:24:15 24-03-2026

Хозяина самовольной постройки посадить в тюрьму за смерть ребёнка и снести все эти незаконно стоящие железные гаражи.
А хозяин гаража ты сарадип просто . просто ,

