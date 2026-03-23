В Барнауле мальчик погиб от удара током во время игры с другом на крыше гаража

Прокуратура Алтайского края взяла расследование на контроль

23 марта 2026, 07:28, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошла трагедия с участием детей: один ребенок погиб, второй получил травмы после удара электрическим током.

По данным СУ СК России по Алтайскому краю, инцидент произошел около 18:00 по адресу Шукшина, 32. Два мальчика находились на крыше гаража, где задели электропровод под напряжением. В результате ребенок 2014 года рождения скончался на месте. Его друг 2016 года рождения был доставлен в Алтайский краевой клинический центр материнства и детства.

Как сообщили в региональном Минздраве, после осмотра состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. Законный представитель ребенка оформил отказ от госпитализации.

«На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», — отметили в ведомстве.

Прокуратура Алтайского края взяла расследование на контроль. Проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По словам очевидцев, один из мальчиков залез на гараж и задел провод, после чего его друг попытался помочь и также получил удар током. Знакомые и одноклассники погибшего выражают соболезнования семье, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

