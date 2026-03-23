Ретейл теряет позиции. Почему алтайские предприниматели делают ставку на производство
Предприниматели закрывают магазины и запускают свои бренды
23 марта 2026, 06:15, ИА Амител
В Алтайском крае снижается интерес бизнеса к розничной торговле. Среди компаний, зарегистрированных с начала года, преобладают направления, не связанные с ретейлом: образование, культура и спорт, строительство, производство, IT и связь. Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. При этом смену стратегии выбирают не только новички. Опытные предприниматели также уходят от модели "купи-продай" и делают ставку на создание собственного продукта, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"Логика купи-продай мертва"
Предприниматель Игорь Шиповалов семь лет занимался продажей косметики и парфюмерии в Барнауле, но сейчас закрывает магазин "Главпарфюмер". По его словам, содержать торговую точку стало невыгодно: покупателей стало меньше, даже праздничные периоды не приносят прежнего дохода.
«Логика "купи-продай" абсолютно мертва. Быть продавцом сейчас неприбыльно. Мы решили сконцентрироваться на производстве. Уже открыли свой цех по выпуску косметики и готовим запуск бренда. Это будет первый бренд полностью натуральной косметики в Алтайском крае», — рассказал Шиповалов.
Он добавил, что производство позволяет контролировать цены и работать без посредников, предлагая более выгодные условия для клиентов.
"Выигрывают те, кто создает продукт"
Маркетолог и основатель агентства Hiclick Виталий Романов считает, что переход от торговли к производству — закономерный процесс.
«Маржа в классической торговле падает, конкуренция растет, маркетплейсы давят. Когда производишь свой продукт, легче адаптироваться к рынку и масштабироваться. В текущей ситуации выигрывают те, кто создает добавленную стоимость, а не просто перепродает», — отметил он.
По словам эксперта, развитие бизнеса сегодня чаще связано не с открытием магазинов, а с запуском собственных продуктов, в том числе цифровых.
Производство вместо логистики
Преимущества собственного производства уже оценили в барнаульской компании "Агропищепром". С 2018 года предприятие выпускает специи и ингредиенты для мясопереработки под своей маркой.
Ранее продукцию привозили из Москвы и Санкт-Петербурга, однако логистика становилась все дороже и нестабильнее.
«Тарифы на перевозки растут, сроки доставки часто срываются. Кроме того, собственное производство дает гарантию качества — мы сами отвечаем за продукт и не зависим от поставщиков», — пояснила генеральный директор и главный технолог компании Анна Кольцова.
Производство тоже не панацея
В то же время собственное производство не всегда гарантирует устойчивость бизнеса. В Барнауле сеть кофеен Coffee Bull закрывает кондитерский цех, который работал семь лет.
Предприятие производило десерты для своих кофеен и поставляло продукцию в десятки точек по Алтайскому краю и Республике Алтай. Однако рост издержек сделал производство нерентабельным.
«Повышение налоговой нагрузки, рост цен на сырье, дополнительные требования и логистика сильно увеличили себестоимость. Крафтовое производство сегодня стало слишком дорогим», — рассказал владелец сети Владислав Быков.
После закрытия цеха предприниматель планирует сосредоточиться на развитии франшизы и розничной сети.
В целом по России каждый второй ретейлер в 2026 году ожидает снижение прибыли и рентабельности, ранее сообщали "Известия". На этом фоне переход бизнеса к производству и другим направлениям может стать способом сохранить устойчивость.
09:47:49 23-03-2026
Уже открыли свой цех по выпуску косметики и готовим запуск бренда. - спрос будет? Сами же торговали косметикой и ещё раз на грабли? Возможно я не прав, но всё это сказано (написано) в одной новости-интервью.
11:01:45 23-03-2026
dok_СФ (09:47:49 23-03-2026) Уже открыли свой цех по выпуску косметики и готовим запуск б... В розницу не потянулись - будут оптом торговать.
Оптом то проще😁
11:11:52 23-03-2026
dok_СФ (09:47:49 23-03-2026) Уже открыли свой цех по выпуску косметики и готовим запуск б... Сейчас модно в Китае заказывать "свою" косметику. Там на основе сертифицированных компонентов состав упакуют в упаковку твоего бренда. И далее бутыльки себестоимостью 100 руб продавать в РФ по 1000
10:37:35 23-03-2026
У нас производство не выгодно ведь, известно. Теперь еще и перепродажи стали
11:24:16 23-03-2026
вы начните уже нормальных экспертов привлекать, а не доморощеных типа романова. Производство возможно тогда когда продукт действительно уникален, а иначе это та же купи-продай. Уникальных продуктов на алтае практически нет
11:47:43 23-03-2026
! (11:24:16 23-03-2026) вы начните уже нормальных экспертов привлекать, а не доморощ... На вскидку - сливочное масло, сыры, молоко сгущённое + сухое, мёд, гречка, мука, яичный порошок и др. с/х продукция, которой можно кормить четверть мира. Из техники - (это только через государство) с/х техника + двигатели 10 сортов, в т.ч. для авиации и дропеллеров..
15:35:04 23-03-2026
dok_СФ (11:47:43 23-03-2026) На вскидку - сливочное масло, сыры, молоко сгущённое + сухое... Стесняюсь спросить: а что такое "дропеллеры" для которых у нас делают столь нужные двигатели?