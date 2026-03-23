Ретейл теряет позиции. Почему алтайские предприниматели делают ставку на производство

Предприниматели закрывают магазины и запускают свои бренды

23 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Вход в офис HadKon Company / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайском крае снижается интерес бизнеса к розничной торговле. Среди компаний, зарегистрированных с начала года, преобладают направления, не связанные с ретейлом: образование, культура и спорт, строительство, производство, IT и связь. Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. При этом смену стратегии выбирают не только новички. Опытные предприниматели также уходят от модели "купи-продай" и делают ставку на создание собственного продукта, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Логика купи-продай мертва"

Предприниматель Игорь Шиповалов семь лет занимался продажей косметики и парфюмерии в Барнауле, но сейчас закрывает магазин "Главпарфюмер". По его словам, содержать торговую точку стало невыгодно: покупателей стало меньше, даже праздничные периоды не приносят прежнего дохода.

«Логика "купи-продай" абсолютно мертва. Быть продавцом сейчас неприбыльно. Мы решили сконцентрироваться на производстве. Уже открыли свой цех по выпуску косметики и готовим запуск бренда. Это будет первый бренд полностью натуральной косметики в Алтайском крае», — рассказал Шиповалов.

Он добавил, что производство позволяет контролировать цены и работать без посредников, предлагая более выгодные условия для клиентов.

"Выигрывают те, кто создает продукт"

Маркетолог и основатель агентства Hiclick Виталий Романов считает, что переход от торговли к производству — закономерный процесс.

«Маржа в классической торговле падает, конкуренция растет, маркетплейсы давят. Когда производишь свой продукт, легче адаптироваться к рынку и масштабироваться. В текущей ситуации выигрывают те, кто создает добавленную стоимость, а не просто перепродает», — отметил он.

По словам эксперта, развитие бизнеса сегодня чаще связано не с открытием магазинов, а с запуском собственных продуктов, в том числе цифровых.

Производство вместо логистики

Преимущества собственного производства уже оценили в барнаульской компании "Агропищепром". С 2018 года предприятие выпускает специи и ингредиенты для мясопереработки под своей маркой.

Ранее продукцию привозили из Москвы и Санкт-Петербурга, однако логистика становилась все дороже и нестабильнее.

«Тарифы на перевозки растут, сроки доставки часто срываются. Кроме того, собственное производство дает гарантию качества — мы сами отвечаем за продукт и не зависим от поставщиков», — пояснила генеральный директор и главный технолог компании Анна Кольцова.

Производство тоже не панацея

В то же время собственное производство не всегда гарантирует устойчивость бизнеса. В Барнауле сеть кофеен Coffee Bull закрывает кондитерский цех, который работал семь лет.

Предприятие производило десерты для своих кофеен и поставляло продукцию в десятки точек по Алтайскому краю и Республике Алтай. Однако рост издержек сделал производство нерентабельным.

«Повышение налоговой нагрузки, рост цен на сырье, дополнительные требования и логистика сильно увеличили себестоимость. Крафтовое производство сегодня стало слишком дорогим», — рассказал владелец сети Владислав Быков.

После закрытия цеха предприниматель планирует сосредоточиться на развитии франшизы и розничной сети.

В целом по России каждый второй ретейлер в 2026 году ожидает снижение прибыли и рентабельности, ранее сообщали "Известия". На этом фоне переход бизнеса к производству и другим направлениям может стать способом сохранить устойчивость.