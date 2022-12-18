Эксперт рассказал, когда уровень заболеваемости гриппом пойдет на спад

Руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова» Виталий Зверев рассказал о том, когда уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пойдет на спад.

«Сейчас — пик. После Нового года он пойдет на спад. После детских каникул и праздников», — сказал специалист в интервью ТАСС.

Он добавил, что обычно происходит именно так.

Зверев посоветовал в новогодние праздники не собираться большими группами, потому что респираторные заболевания легче передаются в больших компаниях.