Будет ли в Барнауле салют в честь Нового года — 2026?
Последний крупный фейерверк в краевой столице запускали 9 мая 2025 года
30 декабря 2025, 09:11, ИА Амител
Праздничный салют / Фото: amic.ru
До наступления 2026 года осталось два дня. В районах Барнаула уже открылись новогодние городки и елки, а главная зеленая красавица зажгла свои огни на площади Свободы еще 26 декабря. Многие жители краевой столицы интересуются: будут ли запускать фейерверки в честь Нового года?
О том, устроят ли в Барнауле праздничные салюты, – в материале amic.ru.
1
Будет ли в Барнауле салют в честь Нового года – 2026?
Нет. Фейерверков в краевой столице не запустят. Напомним, что без них прошел и День города 30 августа. Исключением стало лишь 9 Мая – тогда их запустили впервые с 2023 года.
2
А почему в Барнауле не запустят новогодний фейерверк?
Официального комментария от администрации города по этому поводу нет. Отметим, что от проведения салютов в честь Нового года отказались некоторые российские города. Например, в Екатеринбурге фейерверков не будет четвертый год подряд. Местные власти заявили, что уже давно не используют пиротехнику непосредственно в праздник, а многие жители запускают салюты сами.
3
И что, Новый год в Барнауле пройдет совсем без фейерверков?
Почему же? Жителям краевой столицы разрешили запускать их на 14 площадках. Если вы собираетесь устроить салют, прочитайте о безопасных для этого местах в материале "Барнаульцам рассказали, где можно запускать фейерверки в городской черте".
