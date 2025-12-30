Последний крупный фейерверк в краевой столице запускали 9 мая 2025 года

30 декабря 2025, 09:11, ИА Амител

Праздничный салют / Фото: amic.ru

До наступления 2026 года осталось два дня. В районах Барнаула уже открылись новогодние городки и елки, а главная зеленая красавица зажгла свои огни на площади Свободы еще 26 декабря. Многие жители краевой столицы интересуются: будут ли запускать фейерверки в честь Нового года?

О том, устроят ли в Барнауле праздничные салюты, – в материале amic.ru.

2 А почему в Барнауле не запустят новогодний фейерверк? Официального комментария от администрации города по этому поводу нет. Отметим, что от проведения салютов в честь Нового года отказались некоторые российские города. Например, в Екатеринбурге фейерверков не будет четвертый год подряд. Местные власти заявили, что уже давно не используют пиротехнику непосредственно в праздник, а многие жители запускают салюты сами.