Долина отказалась съезжать из квартиры на Хамовниках к 30 декабря

По словам адвокатов новой владелицы недвижимости, певица заявила, что ее семья выедет не ранее 5 января

30 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Певица Лариса Долина отказалась покинуть спорную квартиру в Хамовниках в установленный новой владелицей срок – до 30 декабря. Об этом ТАСС сообщили адвокаты покупательницы недвижимости Полины Лурье.

По их словам, Долина заявила, что ее семья сможет освободить помещение не ранее 5 января. Таким образом, 70-летняя артистка может встретить Новый, 2026 год в квартире, право собственности на которую Верховный суд окончательно признал за Лурье.

Параллельно в Сети появились видео, в которых из подъезда дома выносят вещи, что может указывать на начало переезда.

Напомним, квартира стала предметом судебного спора, после того как Долина, по ее словам, стала жертвой мошенников и продала жилье Лурье, а затем через суды вернула его себе. Верховный суд встал на сторону покупательницы, которая осталась без денег и без жилья, и обязал певицу выселиться.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс и привело к появлению термина "эффект Долиной" для описания схожих мошеннических схем. Певица столкнулась с волной критики и стала фигуранткой многочисленных мемов.

Комментарии 9

Avatar Picture
Musik

09:40:44 30-12-2025

что-то задумала. подарок оставит.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:28 30-12-2025

Musik (09:40:44 30-12-2025) что-то задумала. подарок оставит.... В рояле

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:28 30-12-2025

отпразднует напоследок так что после квартиру можно будет выбросить

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:22:25 30-12-2025

Гость (09:58:28 30-12-2025) отпразднует напоследок так что после квартиру можно будет вы... если уж будет совсем не нужна - мне отдайте, а?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:02 30-12-2025

Musik (10:22:25 30-12-2025) если уж будет совсем не нужна - мне отдайте, а?...
а оно тебе надо если там облевано все будет, содрано разбито и салютонапускано так что стены обгорелые
и соседи бить придут после праздников

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:43:02 30-12-2025

Гость (10:58:02 30-12-2025) а оно тебе надо если там облевано все будет, содрано раз... с соседями разберемся - судя по выпискам из ЕГРН оторв нет.
после многих лет проживания собачатников квартиры в норму приводят - тоже справимся.
и сразу на продажу - ценник можно выставить *2, хата знаменитая.
ну как, договорились?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:39 30-12-2025

Как то странно все ,квартира уже не ее ,но я ещё поживу ,за волосы ее и на улицу вытащить .

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:05 30-12-2025

А сейчас в нашей музыкальной программе "Хорошее настроение" прозвучит песня "Важней всего погода в доме" в исполнении Ларисы Долиной — по заявке Полины Лурье из Москвы, собирающейся на днях отпраздновать долгожданное новоселье...

Лишь бы не вздернулась в квартире на празднике. Полине на всю жизнь будет не радость

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

14:55:25 30-12-2025

Требует ещё одно решение ВС?

  -6 Нравится
Ответить
