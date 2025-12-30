Долина отказалась съезжать из квартиры на Хамовниках к 30 декабря
По словам адвокатов новой владелицы недвижимости, певица заявила, что ее семья выедет не ранее 5 января
30 декабря 2025, 08:30, ИА Амител
Певица Лариса Долина отказалась покинуть спорную квартиру в Хамовниках в установленный новой владелицей срок – до 30 декабря. Об этом ТАСС сообщили адвокаты покупательницы недвижимости Полины Лурье.
По их словам, Долина заявила, что ее семья сможет освободить помещение не ранее 5 января. Таким образом, 70-летняя артистка может встретить Новый, 2026 год в квартире, право собственности на которую Верховный суд окончательно признал за Лурье.
Параллельно в Сети появились видео, в которых из подъезда дома выносят вещи, что может указывать на начало переезда.
Напомним, квартира стала предметом судебного спора, после того как Долина, по ее словам, стала жертвой мошенников и продала жилье Лурье, а затем через суды вернула его себе. Верховный суд встал на сторону покупательницы, которая осталась без денег и без жилья, и обязал певицу выселиться.
Это дело вызвало широкий общественный резонанс и привело к появлению термина "эффект Долиной" для описания схожих мошеннических схем. Певица столкнулась с волной критики и стала фигуранткой многочисленных мемов.
09:40:44 30-12-2025
что-то задумала. подарок оставит.
14:21:28 30-12-2025
Musik (09:40:44 30-12-2025) что-то задумала. подарок оставит.... В рояле
09:58:28 30-12-2025
отпразднует напоследок так что после квартиру можно будет выбросить
10:22:25 30-12-2025
Гость (09:58:28 30-12-2025) отпразднует напоследок так что после квартиру можно будет вы... если уж будет совсем не нужна - мне отдайте, а?
10:58:02 30-12-2025
Musik (10:22:25 30-12-2025) если уж будет совсем не нужна - мне отдайте, а?...
а оно тебе надо если там облевано все будет, содрано разбито и салютонапускано так что стены обгорелые
и соседи бить придут после праздников
11:43:02 30-12-2025
Гость (10:58:02 30-12-2025) а оно тебе надо если там облевано все будет, содрано раз... с соседями разберемся - судя по выпискам из ЕГРН оторв нет.
после многих лет проживания собачатников квартиры в норму приводят - тоже справимся.
и сразу на продажу - ценник можно выставить *2, хата знаменитая.
ну как, договорились?
12:33:39 30-12-2025
Как то странно все ,квартира уже не ее ,но я ещё поживу ,за волосы ее и на улицу вытащить .
14:04:05 30-12-2025
А сейчас в нашей музыкальной программе "Хорошее настроение" прозвучит песня "Важней всего погода в доме" в исполнении Ларисы Долиной — по заявке Полины Лурье из Москвы, собирающейся на днях отпраздновать долгожданное новоселье...
Лишь бы не вздернулась в квартире на празднике. Полине на всю жизнь будет не радость
14:55:25 30-12-2025
Требует ещё одно решение ВС?