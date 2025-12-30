Долина отказалась съезжать из квартиры на Хамовниках к 30 декабря

По словам адвокатов новой владелицы недвижимости, певица заявила, что ее семья выедет не ранее 5 января

30 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Певица Лариса Долина отказалась покинуть спорную квартиру в Хамовниках в установленный новой владелицей срок – до 30 декабря. Об этом ТАСС сообщили адвокаты покупательницы недвижимости Полины Лурье.

По их словам, Долина заявила, что ее семья сможет освободить помещение не ранее 5 января. Таким образом, 70-летняя артистка может встретить Новый, 2026 год в квартире, право собственности на которую Верховный суд окончательно признал за Лурье.

Параллельно в Сети появились видео, в которых из подъезда дома выносят вещи, что может указывать на начало переезда.

Напомним, квартира стала предметом судебного спора, после того как Долина, по ее словам, стала жертвой мошенников и продала жилье Лурье, а затем через суды вернула его себе. Верховный суд встал на сторону покупательницы, которая осталась без денег и без жилья, и обязал певицу выселиться.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс и привело к появлению термина "эффект Долиной" для описания схожих мошеннических схем. Певица столкнулась с волной критики и стала фигуранткой многочисленных мемов.