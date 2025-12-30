Суд Москвы прекратил дело об оспаривании ограничения звонков в Telegram и WhatsApp*
Таганский районный суд отказал в иске к Роскомнадзору и Минцифры, посчитав, что истец не доказал свои полномочия защищать права пользователей мессенджеров
30 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
Таганский районный суд Москвы прекратил производство по административному иску об оспаривании ограничений на голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Иск был подан Константином Ларионовым от своего имени и от имени 105 соистцов к Роскомнадзору и Минцифры России.
Суд постановил, что административный истец не доказал свои полномочия на защиту прав пользователей мессенджеров, тем самым не предоставив достаточных оснований для рассмотрения требований. В связи с этим производство по делу было прекращено.
Напомним, что ограничения на звонки в этих иностранных сервисах были введены в августе 2025 года в рамках борьбы с кибермошенничеством. Власти утверждают, что Telegram и WhatsApp* стали основными платформами для совершения подобных преступлений. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные IT-компании не желают соблюдать российское законодательство, что и вынуждает принимать подобные меры.
* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
08:53:09 30-12-2025
Не понял, о чем новость)))
09:02:38 30-12-2025
Гость (08:53:09 30-12-2025) Не понял, о чем новость)))... Не понял о чём комент)
09:06:23 30-12-2025
Гость (08:53:09 30-12-2025) Не понял, о чем новость)))...
О самых честных и справедливых законах, судах и судьях в мире, которые опять доказали свою репутацию.
09:04:49 30-12-2025
Спасибо деду!
Поздравили друзей и родню с Новым годом как обычно по Вотсап
11:13:46 30-12-2025
Что и следовало ожидать, но все равно социальное напряжение растет.