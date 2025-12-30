НОВОСТИОбщество

Суд Москвы прекратил дело об оспаривании ограничения звонков в Telegram и WhatsApp*

Таганский районный суд отказал в иске к Роскомнадзору и Минцифры, посчитав, что истец не доказал свои полномочия защищать права пользователей мессенджеров

30 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Таганский районный суд Москвы прекратил производство по административному иску об оспаривании ограничений на голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Иск был подан Константином Ларионовым от своего имени и от имени 105 соистцов к Роскомнадзору и Минцифры России.

Суд постановил, что административный истец не доказал свои полномочия на защиту прав пользователей мессенджеров, тем самым не предоставив достаточных оснований для рассмотрения требований. В связи с этим производство по делу было прекращено.

Напомним, что ограничения на звонки в этих иностранных сервисах были введены в августе 2025 года в рамках борьбы с кибермошенничеством. Власти утверждают, что Telegram и WhatsApp* стали основными платформами для совершения подобных преступлений. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что иностранные IT-компании не желают соблюдать российское законодательство, что и вынуждает принимать подобные меры.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:53:09 30-12-2025

Не понял, о чем новость)))

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:38 30-12-2025

Гость (08:53:09 30-12-2025) Не понял, о чем новость)))... Не понял о чём комент)

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:23 30-12-2025

Гость (08:53:09 30-12-2025) Не понял, о чем новость)))...
О самых честных и справедливых законах, судах и судьях в мире, которые опять доказали свою репутацию.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:49 30-12-2025

Спасибо деду!
Поздравили друзей и родню с Новым годом как обычно по Вотсап

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:46 30-12-2025

Что и следовало ожидать, но все равно социальное напряжение растет.

  -13 Нравится
Ответить
