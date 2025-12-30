Жена актера Виктора Логинова обвинила его в рукоприкладстве и подала на развод
Мария Гуськова заявила, что за шесть лет брака потеряла здоровье и карьеру
30 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
Четвертый брак актера Виктора Логинова, прославившегося ролью Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", оказался на грани развала. Его жена, 27-летняя актриса Мария Гуськова, выступила с эмоциональным заявлением в соцсетях, объявив о подаче на развод и рассказав о тяжелых годах в браке.
Со слезами на глазах Гуськова сообщила в соцсетях, что за шесть лет отношений потеряла себя и здоровье: ее вес упал до 38 килограммов, ей пришлось обратиться к психотерапевтам и начать прием антидепрессантов. Актриса намекнула на физическое и психологическое насилие со стороны супруга:
«Я молчу про рукоприкладство. И все остальное, через что прошли женщины, в том числе и я».
По ее словам, из-за брака она отказалась от карьеры в театре и кино, пропуская кастинги и фотосессии, чтобы не провоцировать конфликты.
Также Гуськова обвинила 50-летнего Логинова в измене, заявив, что у него уже полтора месяца "за ее спиной" длятся отношения с другой девушкой. При этом, по ее утверждению, актер не хочет давать развод.
