Мэр Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем защитника Отечества

Градоначальник отметил, что праздник 23 Февраля стал олицетворением смелости, героизма и самопожертвования

23 февраля 2025, 08:39, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с 23 февраля. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, он заявил, что День защитника Отечества стал олицетворением смелости, героизма и самопожертвования.

Градоначальник заметил, что 23 Февраля также напоминает о преемственности поколений. Россияне с гордостью вспоминают подвиг сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, а воинская доблесть, преданность и стойкость ветеранов стали примером беззаветной любви к Родине.

"Сегодняшние герои продолжают служить нашей стране и стоять на страже ее суверенитета", – подчеркнул Франк.

Мэр также добавил, что в объявленный президентом Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы нужно проявить особую заботу и внимание к ветеранам и военнослужащим, которые сегодня стоят на страже безопасности нашей страны. В завершение Франк пожелал всем здоровья, счастья, удачи и мира.