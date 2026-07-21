Мужчина оказался в больнице после ДТП с мотобайком на Алтае

Водитель получил перелом ключицы

21 июля 2026, 09:48, ИА Амител

ДТП с мотобайком на Алтае / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай днем 18 июля произошло ДТП с мотобайком. В результате аварии 44-летний житель Алтайского края получил травмы и был госпитализирован, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По данным полиции, происшествие случилось около 12:00 неподалеку от села Камлак. Мужчина ехал по полевой дороге на мотобайке "Фалкон-Про", однако в какой-то момент не справился с управлением.

Транспортное средство опрокинулось, а водитель получил перелом ключицы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.