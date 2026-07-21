Мужчина оказался в больнице после ДТП с мотобайком на Алтае
Водитель получил перелом ключицы
21 июля 2026, 09:48, ИА Амител
В Шебалинском районе Республики Алтай днем 18 июля произошло ДТП с мотобайком. В результате аварии 44-летний житель Алтайского края получил травмы и был госпитализирован, сообщили в МВД по Республике Алтай.
По данным полиции, происшествие случилось около 12:00 неподалеку от села Камлак. Мужчина ехал по полевой дороге на мотобайке "Фалкон-Про", однако в какой-то момент не справился с управлением.
Транспортное средство опрокинулось, а водитель получил перелом ключицы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
09:50:18 21-07-2026
Смотрю хрусты на электромотоциклы начали пересаживаться. Но бьются так же.