"Мы не снимаем фильмы как Феллини". Интервью с автором "Невероятных приключений Шурика"

Знакомьтесь с Мишей Семичевым. Он уже четыре года снимает главные новогодние хиты на российском телевидении, который смотрит вся страна

23 декабря 2025, 08:00, Вячеслав Кондаков

Режиссер Миша Семичев / Фото: предоставлено ТНТ

Миша Семичев – молодой режиссер и сценарист из Томска, начинавший свою карьеру в "Вечернем Урганте", а последние несколько лет занимающийся созданием новогодних кинокапустников для телеканала ТНТ. В этом году зрителей ждет самый амбициозный проект из линейки "авторское прочтение советской классики" – лента "Невероятные приключения Шурика". Картина уже идет в кинотеатрах страны, а 31 декабря ее можно будет посмотреть на телеканале ТНТ в специальной версии. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков съездил в родной город постановщика на презентацию "Невероятных приключений Шурика", пообщался с Мишей Семичевым и узнал, почему жанр кинокомедии переживает не самые лучшие времена, сложно ли давать "вторую жизнь" советской классике и о "Старых песнях о главном" – лучшем проекте российского ТВ 90-х.

"С каждым годом такого "коллективного переживания" становится меньше"

– Мой друг Антон обожает ваши работы. Он считает их идеальным атрибутом Нового года. Он собирается с друзьями у телевизора с бокалом пенного напитка и смотрит ваши телепроекты в неформальной обстановке. У него такая новогодняя традиция. Как вы относитесь к такой аудитории?

– Иными словами новогодний эскапизм. (Улыбается.) Я прекрасно понимаю свою аудиторию и атмосферу, окружающую их во время просмотра нашего проекта. Это не та ситуация, где люди выключают дома свет, садятся на диван и не отвлекаются на телефон два часа. Мы не снимаем эти фильмы как Федерико Феллини. Мы прекрасно понимаем, что и для кого создаем. Если ваш друг собирается с друзьями, чтобы посмотреть телеканал ТНТ, то мы делаем наш продукт именно для таких компаний.

Мы хорошо понимаем свой контент и для кого он сделан. Поэтому если, как вы говорите, у ваших друзей уже появилась своя традиция, какая бы она ни была, – я только рад: значит, мы попали в цель. Изначально наша идея была простой – сделать комедию, на которую хочется идти компанией, с друзьями. Потому что чаще всего в кино ходят семьями: дети и родители. А мы хотим охватить шире – чтобы интересно было и взрослым, и детям. Вот, например, завтра я иду на просмотр с племянником, мамой, папой и сестрой. Наша задача – объединять: либо за семейным просмотром дома в Новый год, либо в кинотеатре – с 11 декабря.

– Работа над "Невероятными приключениями Шурика" отличалась от предыдущих работ? В этом году вы показываете свою картину в кинотеатре. Одно дело смотреть приключения Шурика дома, а другое – на большом экране.

– Это действительно разные задачи. В целом наш выход в кино в этом году – эксперимент. Почему мы на него решились? Потому что предыдущие три проекта мы демонстрировали на премьерных показах в больших залах – на тысячу мест. В классной, дружеской атмосфере люди смотрели, смеялись и заряжались ощущением общей вовлеченности.

Мне кажется, с каждым годом такого "коллективного переживания" становится меньше: соцсети и индивидуальное потребление контента все сильнее уводят нас в одиночное общение с самим собой. А объединяющие вещи сегодня особенно важны. Кинематограф – одна из немногих форм, которая все еще может собрать людей в одном зале и дать чувство, что ты часть большой компании.

Предыдущие показы подтвердили: это работает. Люди смеются, зал реагирует, энергия настоящая. И мы подумали: почему бы в этом году не попробовать кинотеатр, если есть такая возможность? Контент был готов заранее, фильм снят, все подготовлено. Почему бы и нет? Тем более "Невероятные приключения Шурика" очень плотные по визуалу. Это клиповая подача, быстро меняющаяся картинка, разносторонние отсылки, мемы – по сути, как один длинный рилс, который ты не пролистываешь, а просто смотришь дальше. И на большом экране фильм выглядит особенно классно. Я уже раз шесть видел его в кино – и каждый раз убеждаюсь: да, на телевизоре он смотрится хорошо, но в зале, на большом экране, воспринимается совсем по-другому.

– В этом и суть магии большого экрана.

– В киноверсии мы как раз постарались сделать все, чтобы зрителю было комфортно: легко следить за историей, смотреть без усталости, погружаться – и не "сбиваться" на ходу.

Вячеслав и Миша / Фото предоставлено ТНТ

"Мы "воссоздаем Советский Союз таким, каким он был"

– Думаю, вы уже миллион раз отвечали на этот вопрос, но он меня волнует больше всего. Как вам удается добиться баланса, чтобы заинтересовать разные аудитории зрителей? С одной стороны, у вас великая музыка Александра Зацепина, а с другой – условная Инстасамка или Лариса Долина, поющая "За деньги да". Это параллельные миры, которые вообще никогда не должны пересекаться.

– Вот в этом и кроется секрет всей нашей франшизы: мы создали собственную вселенную. Многие проводят параллель с тем, что мы "воссоздаем Советский Союз таким, каким он был", но это не так. В нашей реальности, например, может существовать 50-летний студент – в СССР такого быть не могло. У нас появляются выдуманные мобильные телефоны, квадрокоптеры, костюмы и детали, которых тогда не существовало.

Мы постоянно стараемся донести: это отдельный мир со своими правилами. По большому счету, это большой, яркий двухчасовой фанфик на тему советских и западных фильмов, мемов и отсылок. Мы не претендуем на "Оскар" – мы делаем развлекательную историю и кайфуем от этой игры.

– "Невероятные приключения Шурика" – ваши "Мстители: Финал". Иными словами, главный фильм, в котором собрались все известные герои советских комедий. Это такая мультивселенная безумия, после которой будет сложно делать что-то в этом жанре. Вы уже думали над тем, куда двигаться в будущем?

– Да, в этом году мы принципиально решили использовать все "оставшиеся" фильмы – чтобы закрыть вопрос, будем ли мы еще десять лет возвращаться к этой теме, и при этом оставить у зрителей правильное ощущение: "Окей, а что дальше?" Если честно, ответа пока нет. Мы сами пока не понимаем, каким будет следующий год – и в целом живем немного в режиме "здесь и сейчас". Если бы вы спросили меня год назад, когда мы сняли "Небриллиантовую руку", что будет дальше, я бы точно ничего не ответил. У нас не было ни концепции, ни названия "Невероятных приключений Шурика". Мы, конечно, своей командой авторов накидываем идеи: куда двигаться, что попробовать.

От редакции: Уже после интервью стало известно, что в 2026 году ТНТ выпустит новогоднее переосмысление "Мастера и Маргариты. Масло на асфальте". В нем герои известного романа предстанут в сеттинге лихих 90-х. ТНТ планирует сделать в ленте отсылки на такие проекты, как "Бумер", "Брат", "Бригада", "Жмурки", "Слово пацана".

"Из-за того, что хорошая комедия смотрится легко, часто кажется, что снимать ее просто"

– Вы неоднократно говорили, что ваши проект – это не пародии. Однако это жанр, по моему мнению, сейчас практически мертв. В этом году вышел новый "Голый пистолет" и он не дотягивает до уровня старых шедевров с Лесли Нильсеном. Да и в целом комедии переживают не лучшие времена. Шутить становится сложнее: легко кого-то обидеть, да и "добрую, душевную" комедию сделать непросто. Куда, по-вашему, будет развиваться жанр и почему зрители все чаще не получают того, чего ждали "как раньше"?

– Отличный вопрос! Комедия – один из самых сложных жанров. Из-за того что хорошая комедия смотрится легко, часто кажется, что снимать ее просто. На деле все наоборот: в этом жанре невероятно трудно существовать, а тренды на юмор постоянно меняются. Особенно это заметно в 2025 году.

Мы каждый день потребляем огромное количество смешного: что-то увидели, над чем-то улыбнулись, переслали друзьям – они переслали нам. Юмора вокруг так много, что прийти в кино и смотреть классическую комедию, где смех строится на персонажах и ситуациях, становится все сложнее. Такой юмор во многом ситуативный: создаешь героев, помещаешь их в необычные обстоятельства – и это работает. Но с каждым годом работает слабее, потому что зритель уже "перекормлен" контентом.

Мы это предвидели, поэтому сознательно ушли в сторону скетчевости – туда, где юмор постоянно разный. Мы не гонимся за "чистотой" жанра. Нам важнее, чтобы зритель отдохнул, повеселился и действительно посмеялся. Если говорить о тенденциях в целом, то сегодня почти нет продуктов с такой плотностью "смеховых точек", как у нас в "Невероятных приключениях Шурика". Часто бывает так: ты приходишь на комедию, смотришь полтора часа – и за все время лишь пару раз улыбнулся и, в лучшем случае, один раз по-настоящему рассмеялся. Неважно, западная это комедия или российская – просто изменился сам формат.

И в этом смысле наш выход в кино – тоже эксперимент. Мы хотим немного "обновить" комедию в кинозале и вернуть ощущение общего просмотра: когда люди смеются вместе, заражаются реакцией друг друга и снова чувствуют себя частью одной большой компании.

Режиссер Миша Семичев / Фото предоставлено ТНТ

– Великий Леонид Гайдай говорил, что при написании сценария он проверял шутки на друзьях. Если шутка пришла в голову одному, потом второму и третьему – значит, ее нужно вычеркивать. А вы какого принципа придерживались? Вы уже несколько лет работаете одной креативной группой, у вас общее чувство юмора и общий язык. Как сделать так, чтобы было смешно молодой аудитории и пенсионерам, которые не следят за мемами?

– Попробую объяснить, как это работает. Есть авторская группа – ядро, которое пишет материал. Затем идет взгляд со стороны: старшие товарищи, которые помогают трезво оценить, где перебор, где слишком нишево, а где, наоборот, слишком просто.

Сначала мы собираем структуру проекта целиком. Затем думаем, какие темы сегодня актуальны, и увязываем все в понятную схему: что происходит здесь, что – дальше, где поворот, где разгон. Постепенно эта мозаика складывается в цельную картину.

Часть шуток рождается еще на этапе сценария – когда сразу понятно: это нужно сделать именно так, без вариантов. А часть появляется уже на съемочной площадке. Мой любимый пример – эпизод из "Небриллиантовой руки", где Леша Воробьев бежит в замкнутом коридоре, опираясь руками о стены, и вдруг он поет песню Дмитрия Билана, и зритель понимает, что Дима делал так же в своем клипе. Этот момент не был заранее выверен – он родился здесь и сейчас. Мы постоянно ищем общий язык со зрителем и ту самую золотую середину, в которой юмор работает гармонично и понятно.

Дальше один из важнейших этапов – читка. Мы читаем текст по ролям (имеет в виду второго режиссера Романа Кима) и смотрим на реакцию команды: где смеются, где тишина, где проседает темп. Это наша первая "фокус-группа" еще на уровне текста. Если смешно уже без картинки – с высокой вероятностью сработает и на экране.

Следующий фильтр – площадка. Там сразу видно, что не работает: иногда шутку приходится менять или убирать на месте, иногда ее вытаскивают актеры. И, конечно, огромную роль играет монтаж. Мы можем вырезать сцены спустя месяцы, уже после показов, если понимаем, что темп падает. Бывает и наоборот: шутка снята правильно, но ее нужно показать чуть иначе – и тогда эффект будет сильнее. Тут уже почти математика: ритм, плотность, паузы.

"Я мечтаю, чтобы Badcomedian снял на нас обзор"

– Как относитесь к хейтерам, которые есть у ваших проектов?

– Я мечтаю, чтобы Badcomedian снял на нас обзор. Мне нравится его творчество. Это действительно талантливое ютуб-шоу. Я обожаю критику – и хейт тоже, честно. Сижу с надеждой и постоянно обновляю ленты видеосервисов: вдруг выйдет разбор нашего проекта. Не одни и те же комментарии, а классный смешной обзор. Мне кажется, мы работаем в очень сложном жанре. Он изначально "несерьезный", и при этом в нем трудно найти то, что можно разбирать целым выпуском – чтобы зрителю было действительно интересно и смешно. Но на мемы нас самих точно можно нарезать.

– В ваших фильмах играют профессиональные актеры и "обычные" комики. С кем проще было работать?

– У нас разные задачи, и под них мы по-разному подбираем людей. На некоторые роли мы сразу зовем профессиональных актеров, потому что понимаем: если у персонажа маленький эпизод, в таком объеме очень трудно успеть раскрыться. И сделать это убедительно чаще всего может только актер с опытом. Поэтому есть роли, которые мы пишем и собираем именно под актерскую работу, и стараемся приглашать туда профессионалов, предлагая им поучаствовать, понимая специфику нашего жанра. А остальных мы чаще берем либо по типажу, либо по их "актуальности" – по энергии, узнаваемости, по тому, как они существуют в кадре и в жизни. Например, Павел Воля и Ляйсан Утяшева – не актеры. Мы переживали по этому поводу, но они прекрасно справились со своей задачей. Особенно переживали за Ляйсан. Поэтому мы отдельно делали читки, проговаривали сцены, разыгрывали их, пробовали разные варианты. Но в итоге то, какой у нее получился персонаж, – это большая заслуга, прежде всего, ее самой.

Кадр из фильма "Невероятные приключения Шурика" / Фото: ТНТ

– Я из Алтайского края и у нас культ Василия Шукшина. Как вы относитесь к его творчеству?

– Василий Шукшин и для меня фигура по-настоящему живая и очень близкая. В этом году мы ездили в дом в его родное село Сростки, который воссоздали как музей: там можно увидеть, как он жил, в каких условиях работал, какое пространство его окружало. Это дорогого стоит – буквально прикоснуться к истории, хотя бы визуально почувствовать среду, в которой вырос человек такого масштаба. Шукшин – невероятный автор. Один из немногих русских писателей, кто сумел стать еще и режиссером, создать свое авторское кино – самостоятельное, узнаваемое, честное. И то, что он сделал, не стареет: это уже часть культурного кода, на годы и десятилетия вперед.

– Мой любимый новогодний фильм – две первые серии "Крепкого орешка". Уже много лет я пересматриваю их 31 декабря или 1 января. А на каких фильмах выросли вы?

– Я последние восемь лет почти ничего не смотрю, кроме наших проектов. Изначально концепция была простой: мне не хватало контента, который хочется включать на Новый год и смотреть всей компанией. Я всегда говорил, что вырос на проекте "Старые песни о главном". Это именно то, чего мне не хватало. В детстве я это впитал, а потом много лет не понимал, почему такого больше не появляется. Сейчас же знаю ответ: потому что это нереально сложный процесс. Его очень трудно организовать – нужно "свести" огромное количество людей, смысла, музыки, юмора, настроения. Это титанический труд, который делается ради одного вечера – буквально "под салат".

"Старые песни о главном" и наши проекты последних лет – это как раз то направление, которое мне самому хочется смотреть в новогоднем телесмотрении. Раньше мы выходили на Первом канале, сейчас – на ТНТ. А теперь пробуем новый формат: в кино выходят "Невероятные приключения Шурика". Надеюсь, он тоже будет веселить и радовать.

Если говорить о моем идеальном новогоднем фильме – наверное, все те же "Старые песни о главном". До сих пор от них идет тепло. А еще мне очень нравится "Иван Васильевич меняет профессию" и, кстати, третья часть "Старых песен" тоже. Там классно, что удалось подтянуть оригинальных актеров: без них это было бы совсем другое ощущение.