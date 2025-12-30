НОВОСТИОбщество

"Мы обязательно выплывем". За что говорим спасибо уходящему 2025 году

Главному редактору amic.ru Елене Пацар есть за что сказать спасибо уходящему году. А за что благодарны вы?

30 декабря 2025, 06:40, ИА Амител

Фотография из личного архива Елены Пацар / Анимировано с помощью Алиса AI
Фотография из личного архива Елены Пацар / Анимировано с помощью Алиса AI

И все же спасибо и этому году. Я не дала себя сломать ни обстоятельствам, ни людям. Я справилась со своими проблемами. Не в одиночку, но смогла. Спасибо моей семье. Спасибо маме и папе за колоссальную поддержку, хотя им она нужна самим. Спасибо очередному важному папиному напутствию.

«Важно быть честной с собой, Лена. Из остального мы обязательно выплывем», – сказал он и чмокнул в макушку.

Спасибо маме за отверженность, заботу, умение слышать и подсказывать. Правда, она тут узнала, сколько берут психологи за консультации, и спросила, где ее гонорар. Мам, а можно вернуть любовью и заботой?

Спасибо брату за то, что сделал главный выбор – в этом году он стал мужем прекрасной женщины. И показал мне, какой может быть любовь.

Они со мной, мои любимые папа, мама и брат. А я с ними. Спасибо этому году за это.

Спасибо всем людям, кто был со мной в 2025 году. Всем, кто остался, и тем, кто ушел. Вы все – часть моей жизни, настоящей, прошлой или будущей. Вас уже не стереть, не забыть, не вытолкнуть изнутри. Спасибо за веру в меня и даже за недоверие, за любовь и сомнения, за лес и велики, за надежды и ожидания, ссоры и примирения, за письма и песни, цветы и признания, лодку и ледоход, за счастливые мгновения, взаимную радость от долгожданных встреч... За счастье, которое уже состоялось и его уже не отменить.

Спасибо за всех учителей, что попадались совершенно неслучайно на моем пути – научили, спасибо.

Спасибо этому году, что, даже изменившись, я все та же Лена, с душой ребенка внутри, какой бы сильной ни была снаружи. Наверное, живу по заповеди Антуана де Сент-Экзюпери: "Важно сохранить ребенка внутри себя и не зарывать в землю свои детские мечты и таланты".

В Новый год заберу только хорошее и светлое. Счастливую себя. Другого мне не надо. Не закроюсь, распутаюсь. И не предам себя. Не зарою никуда свои детские искренние мечты, надежды и таланты. И пусть в Новом году со мной и каждым из вас будут только свои люди, которым не нужно доказывать и объяснять себя; люди, способные понять без слов, по одному взгляду и жесту. Такие, с кем взаимно захочется и в рай, и в ад без раздумий. И просто жить. И просто радоваться. 

И, конечно, огромное спасибо – поклон – моей любимой команде amic.ru. Еще один год, еще один важный кусочек жизни мы провели вместе.

В общем, спасибо, 2025-й, что под твой финал я не оказалась в дурдоме. И это уже результат!

Сотрудники amic.ru / Фото: amic.ru

Редакция amic.ru тоже говорит этому году спасибо

Елена Лепезина, заместитель главного редактора amic.ru: "2025-й, ты как близкий друг, несмотря ни на что, был всегда рядом. То смешливый и радостный, окунающий в беззаботную веселость, то колючий и жесткий, требующий смотреть честно и прямо, всегда мудрый и подающий надежду. Спасибо за все твои уроки, красоту и счастье!"

Надежда Овиденко, административный директор amic.ru: "Спасибо этому году за тех людей, которые рядом! За удивительные открытия! За теплое солнце и яркое голубое небо! За то, что с детьми мы близкие друзья! Благодарю за каждое мгновение!"

Коллектив amic.ru / Фото: Татьяна Кытманова

Денис Хаджинов, руководитель Службы новостей amic.ru: "Я благодарю этот год за то, что он прошел. Не скажу, что он не принес мне совсем ничего хорошего, но он не принес мне того, чего я хотел. Теплится еще красная огненная надежда у меня, что следующий год исполнит хотя бы часть моих главных желаний и принесет то, что задолжал год уходящий".

Вячеслав Кондаков, редактор-корреспондент amic.ru: "2025 году я благодарен за то, что он не принес мне плохих новостей, боли и переживаний. Все мои знакомые и близкие живы и здоровы. Да и у меня все неплохо. Каждый день я улыбаюсь и радуюсь жизни. А это в наше время уже дорогого стоит".

Александр Соколов, редактор-корреспондент amic.ru: "Этот год ничего мне не дарил, кроме проблем, и благодарить мне его не за что. Поэтому говорю спасибо лишь себе самому и тем людям, которые находятся со мной рядом".

Елизавета Линд, редактор-корреспондент amic.ru: "Благодарю 2025 год за то, что сделал меня сильнее. За все слезы, крики, споры, страхи, неопределенность – каждую эмоцию, которая оставила меня без нескольких нервных клеток, но навела на важные, правильные мысли. Спасибо ему за то, что не отнял самое дорогое и научил ценить то, что у меня есть. За людей, к которым я могла приехать и прилететь. За тех, с кем я могла от души посмеяться, погрустить, поделиться самым сокровенным и даже поругаться. Спасибо этому году за все, что случилось (а может, еще успеет случиться) со мной".

Антон Дегтярев, редактор-корреспондент amic.ru: "За лабубу и мессенджер Маx".

Алена Жукова, редактор-корреспондент amic.ru: "Дорогой 2025 год! Ты был одним из тех, что приносит нам радости и горечи, улыбки и слезы, победы и поражения, вдохновение и разочарование. Ты был гордым и непокорным, "шершавым", ломким, "угловатым", но полным надежд в добро и мир, в людей и любовь, в силу семьи и поддержку близких. И мы с достоинством "несли" день за днем. 2025-й, спасибо за все испытания, что ты нес, за трудности, за тернистость! Спасибо за все надежды, что дарил! Спасибо за все дары, что дал! Спасибо, что ты был. А мы были у тебя. И пусть мы никогда не увидимся, но навсегда запомним друг друга. С уважением и благодарностью, твои живущие".

Екатерина Смолихина, фотокорреспондент amic.ru: "Благодарю этот год за выпавшие шансы побороть свои профессиональные и личные страхи, и как бонус – научиться кататься на велосипеде".

Мария Петренко, руководитель SMM-редакции amic.ru: "Благодарна 2025 году за возможность учиться новому, получать и дарить любовь, за путешествия и ежедневные вызовы, за новые книги и новые интересные знакомства".

Алина Богомолова, специалист SMM-редакции amic.ru: "Этот год стал временем испытаний для меня. Говорю 2025-му спасибо за то, что сделал сильнее, и за осознание, что многое можно пережить и не сойти с ума".

Анна Сенникова, специалист SMM-редакции amic.ru: "Спасибо этому году за возможность выйти на работу! После трех лет декрета ощущается как глоток свежего воздуха".

Александра Казанцева (Черданцева), руководитель коммерческих проектов amic.ru: "Разное было в этом году – и хорошее, и не очень. Из жизни ушло сразу несколько коллег, СВО продолжается, цены растут. Но были путешествия, любимая работа, близкие люди рядом. Это и есть жизнь. И хорошо, что она есть".

Евгений Берсенев, специальный корреспондент amic.ru: "Спасибо 2025 году за то, что в нем были любовь, переживания, разочарования, открытия, негодования, догадки, мечты и огорчения, находки и даже горечь. То, что давало мне ощущать себя живым человеком. В высоком смысле живым".

Дмитрий Негреев, обозреватель amic.ru: "Спасибо, что он проходит".

Елена Пацар / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Александр Селиванов, редактор новостей amic.ru: "Благодарен этому году, что спустя два года нашел работу. И по здоровью не просел, конечно же".

Екатерина Коваленко, редактор новостей amic.ru: "Благодарю уходящий 2025 год за то, что подарил мне много радости, любви и исполнил мою маленькую мечту!"

Алена Бережнева, редактор новостей amic.ru: "За благополучное возвращение на Алтай и переезд в свою квартиру, за выход на работу после декрета и лояльных работодателей, за людей, которые были рядом в трудные моменты и помогали, за победу родных и близких над вирусами и остальными болезнями".

Марина Малкандуева, редактор новостей amic.ru: "У многих россиян уже давно сложилась традиция подводить итоги уходящего года, вспоминая самые теплые моменты из жизни. Я с уверенностью могу сказать, что год удался – отпуск к родным на Кавказ, вновь статус студентки, нескончаемый ремонт дома, а самое главное – здоровые и счастливые дети. Что еще нужно для счастья? Пожалуй, замечать то самое счастье в мелочах каждый день, несмотря на сложную политическую обстановку в мире и ежедневные неурядицы в жизни. А еще – мечтать и воплощать самые смелые и заветные в реальность, тогда каждый год обязательно будет идеальным".

Светлана Хуртина, корректор amic.ru: "Год не был ярким на события, но спасибо ему и за это. За аромат кофе по утрам, за неожиданно выглянувшее солнце в пасмурный день, за туманные утра и невероятной красоты закаты, за уютные семейные встречи, за тихие рабочие будни и взрывоподобные выходные (за это спасибо любимому внуку), где есть место шумным мальчишеским играм, совместным кулинарным экспериментам, чтению книг и громогласным прогулкам. Спасибо 2025-му за все эти мелкие радости!"

Константин Причиненко, технический директор amic.ru: "Спасибо за новые открытия и технологии, которые изменили мир к лучшему. За возможности для роста и развития, которые ты мне предоставил. Незабываемые моменты радости и счастья, которые я буду хранить в памяти. Уроки, которые я извлек из трудностей, и которые сделали меня сильнее. Спасибо, 2025-й, за все!"

Сергей Бабенко, модератор amic.ru: "За людей, которые есть и были в моей жизни. А по большому счету – не за что мне его благодарить".

А за что вы, уважаемые наши читатели, благодарите этот год? Пишите в комментариях.

Елена Пацар и редакция amic.ru / Фото: amic.ru

Новый год
Новый год

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

11:12:48 26-12-2025

Вот и заканчивается 2025 год. Это был очень простой и лёгкий год по сравнению с наступающим 2026.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:45 26-12-2025

Год тут ни при чем. Дичь очевидную творят те, у кого фамилии есть.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:28 26-12-2025

Куда выплывем? Мы давно не в ту сторону плывём.

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

11:42:32 26-12-2025

Привет.
Ну как ты там, в 2026 ?

  -41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:33 26-12-2025

Позвольте разбавить столь оптимистичные мечты словами из песни группы "Рондо" "Надувной корабль":
Этот корабль мы надували
Гимны играли марши играли
Гордые песни ночью звучали и днем
Встречные ветры мачты нам гнули
Но оказалось нас обманули
Вдруг оказалось никуда не плывем

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:05 26-12-2025

Гость (11:55:33 26-12-2025) Позвольте разбавить столь оптимистичные мечты словами из пес... Странно, неужели эти строки не под запретом?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:03 26-12-2025

Гость (12:41:05 26-12-2025) Странно, неужели эти строки не под запретом? ... Тоталитарный строй не успевает запретить всё сразу.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

11:58:30 26-12-2025

В журналистике есть понятие "обратной связи" от читателей, не правда ли?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:14 26-12-2025

Гостья (11:58:30 26-12-2025) В журналистике есть понятие "обратной связи" от читателей, н... Ну для вас и написали: "Пишите в комментариях". Или это не обратная связь? Или на email пишите. Он где-то должен быть указан.

  -48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:30:19 26-12-2025

Гость (12:22:14 26-12-2025) Ну для вас и написали: "Пишите в комментариях". Или это не ...
я некоторое время назад пытался написать им на "Мыло"
Пришла "ответка" - мы не можем отправить ваше письмо.
Писал с разных "мыл", а именно от Майл ру и Сибнет ру.
Письма просто не доходят.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

13:09:39 26-12-2025

Гость (12:22:14 26-12-2025) Ну для вас и написали: "Пишите в комментариях". Или это не ... Так мы им и пишем в комментариях. Многое пишем. Читают ли они? Или всё равно?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

10:54:23 30-12-2025

Гостья (11:58:30 26-12-2025) нет у них обратной связи !!!
и кто пишет статьи не указано. Ни фамилии автора, ни его фото.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
oo

12:46:31 26-12-2025

Елену Викторовну сразу узнал ещё на главной странице — почти не изменилась! )) Амик, с наступающим Новым годом!!

  -41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:03 26-12-2025

С наступающим всех)))!

Главному редактору любви, успехов во всех начинаниях и крепкого сибирского здоровья! Всей команде амик самые искренние пожелания! И очень хочется больше добрых новостей, а плохих.

  -40 Нравится
Ответить

